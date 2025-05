Palmeiras tem time alternativo e Estêvão titular contra o Sporting Cristal-PER; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Sporting Cristal-PER, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Já garantido nas oitavas de final e dono da melhor campanha da primeira fase, o técnico Abel Ferreira decidiu escalar uma equipe alternativa, mas com Estêvão entre os titulares. A joia faz sua despedida da casa do Verdão antes de ir a Chelsea.

Sendo assim, a escalação do Palmeiras conta com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López.

Os únicos desfalques do Palmeiras são o atacante Bruno Rodrigues (transição física), Felipe Anderson (edema na coxa direita) e Vitor Roque (preservado).

Do outro lado, o Sporting Cristal, comandado pelo técnico Paulo Autuori, vai a campo com: Diego Enriquez; Gutierrez, Romero, Chávez e Irven Avila; Christofer Gonzáles, Martín Távara e Jesús Pretell; Cabellos, Cabellos e Fernando Pacheco.

O Palmeiras tem 15 pontos e lidera o Grupo G com vantagem sobre o Cerro Porteño. Com 100% de aproveitamento até aqui, o Verdão garantiu com duas rodadas de diferença a classificação ao mata-mata, assegurando a ponta da chave e a liderança geral.

O Sporting Cristal, por sua vez, tem quatro pontos e tem chances remotas de avançar às oitavas de final. Mas, para isso, precisa vencer o Verdão e torcer pela derrota do Cerro Porteño, que tem sete pontos, e enfrenta o Bolívar-BOL. Além disso, precisaria tirar a diferença no saldo de gols.

O trio de arbitragem de campo será composto pelo árbitro Wilmar Roldan (COL) e pelos assistentes Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL). Leonard Mosquera (COL) está responsável pelo VAR.