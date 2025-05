Palmeiras joga para festejar Estêvão em despedida do jovem do Allianz Parque

Garantido mais uma vez na liderança geral da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para a torcida se despedir de Estêvão. O duelo com o Sporting Cristal, marcado para as 21h30, será o último do atacante de 18 anos no Allianz Parque. Será, portanto, a despedida de casa da joia formada na base palmeirense.

O Palmeiras abaixou os preços dos ingressos de uma forma que nunca havia feito para que a arena palmeirense lote no adeus a Estêvão. Os bilhetes mais baratos para os que não são sócios-torcedores custam R$ 40 e os mais caros, R$ 120. Valores consideravelmente menores que os praticados recentemente, como na partida anterior contra o Bolívar - entre R$ 80 e R$ 420.

A despedida definitiva do atleta será no Mundial de Clubes. Depois do torneio, ele se apresenta ao Chelsea. "Sei que vou realizar um sonho, mas nessa última semana aqui na Academia também estou tentando aproveitar ao máximo que eu posso, porque o Palmeiras virou a minha casa", disse ele.

"Esse último mês está batendo mais forte no peito", continuou. "Saber que todos os dias de manhã não estarei com os caras na resenha do café da manhã, depois do treino. Acho que vai bater a saudade, a ficha está caindo aos poucos. Mas tenho trabalhado muito a cabeça também, porque sei que vai haver um novo desafio, um desafio grande na minha vida, mas aqui no Palmeiras ainda não acabou, tenho uma missão para cumprir ainda".

Sem ser brilhante, o Palmeiras foi eficiente como ninguém na fase inicial desta Libertadores e assegurou de forma antecipada a vaga às oitavas e a liderança geral. São cinco vitórias em cinco partidas, feito que lhe garantiu a melhor campanha entre as 32 equipes.

"Temos também a ambição de terminar a primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento e vamos em busca desses três pontos e dessa classificação vencendo todos os jogos", disse o meia-atacante Maurício, um dos que deve começar entre os titulares.

É provável que, dada a tranquilidade de jogar sem se preocupar com o resultado e a sequência desgastante, com o Mundial de Clubes próximo de seu início, Abel Ferreira rode o time e descanse todos ou a maioria de seus titulares. "Temos de ter uma mentalidade boa e a mesma identidade que a gente sempre teve", falou o jogador, citando a derrota para o Flamengo que fez a equipe perder a gordura na liderança do Brasileirão.

Ao fechar em primeiro lugar na fase de grupos pela sexta vez em oito anos, o Palmeiras se isolou como recordista brasileiro em classificações às oitavas de final: chegou a 18, deixando para trás o Grêmio, com 17, e alcançou o River Plate, da Argentina, como recordistas em melhores campanhas da fase de grupos na história da competição.

O time ostenta invencibilidade de 22 jogos como mandante na competição. Não perde desde maio de 2021. São 14 vitórias e 8 empates no período.

O jogo vale para o Sporting Cristal, visto que os peruanos têm chance - ainda que pequena - de classificação. Com quatro pontos, a equipe dirigida pelo brasileiro Paulo Autuori tem de ganhar bem do Palmeiras e torcer para que o Cerro Porteño seja goleado pelo Bolívar na Bolívia.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Maurício e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SPORTING CRISTAL - Enríquez; Sosa, Romero, Chávez e Lutiger; Pretell, Távara e Gonzales; Fernando Pacheco, Cauteruccio e Cabellos. Técnico: Paulo Autuori.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).