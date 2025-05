Palmeiras goleia em adeus de Estêvão ao Allianz e segue 100% na Libertadores

O Palmeiras fechou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento e goleada no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o Sporting Cristal-PER por 6 a 0, pela sexta rodada da primeira fase da competição continental. Estêvão, Flaco López (duas vezes), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres anotaram para os mandantes.

A partida marcou o último jogo de Estêvão no Allianz Parque. O atacante se despede do clube depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Após o torneio, ele se junta ao elenco do Chelsea.

Com este resultado, o Palmeiras fica com 18 pontos, liderando o Grupo G, com 11 pontos de vantagem para o Cerro Porteño, segundo colocado, com sete. O Sporting Cristal, por sua vez, se despede da Libertadores na primeira fase, como lanterna da chave, com quatro pontos. O Bolívar ficou em terceiro e vai aos playoffs da Sul-Americana.

Definidos os 16 times classificados às oitavas de final da Libertadores, a Conmebol irá realizar o sorteio para definir os confrontos da próxima fase no dia 2 de junho, a partir das 12 horas (de Brasília), na sede da entidade, no Paraguai.

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Cruzeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte (BH), a partir das 19h30. Enquanto isso, o Sporting Cristal tem compromisso marcado apenas para o dia 15 de junho, pela 15ª rodada do Campeonato Peruano, contra o Deportivo Garcilaso.

O jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras começou o jogo empurrando o Sporting Cristal para trás e logo de cara levou perigo à meta de Enríquez. O primeiro a tentar foi Raphael Veiga, que recebeu de frente para o gol, bateu firme, mas carimbou a defesa. Na sequência, Mauricio ficou coma sobra após chute de Flaco López e viu o goleiro defender. Aos quatro minutos, Fuchs lançou Estêvão pela direita, ele tocou para Veiga, que acertou a marcação novamente. Por volta dos 15, Marcos Rocha arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e saiu com perigo, acertando a rede pelo lado de fora.

A equipe alviverde não deu chances ao time peruano e seguiu pressionando. Aos 20, Estêvão saiu em velocidade pela direita após lançamento longo de Fuchs, não deixou a bola sair e do fundo da área cruzou para trás. Mauricio chegou batendo e mandou perto da trave de Enríquez. Flaco López, aos 27, por pouco não abriu o placar. O argentino recuperou a bola após falha na saída e chutou em cima do goleiro. O Sporting Cristal respondeu na sequência, em contra-ataque. Pacheco chegou bem, mas foi travado em finalização dentro da área.

A insistência foi recompensada aos 32 minutos. Aníbal Moreno lançou Estêvão na direita, ele invadiu a área, deixou a marcação no chão e bateu cruzado para abrir o placar em seu jogo de despedida do estádio palmeirense. Cinco minutos depois, o Verdão ampliou. Estêvão recuperou a bola no campo de defesa, tocou para Flaco, a bola desviou na marcação e voltou nele. A Cria insistiu e passou novamente para o argentino, que ganhou da marcação, saiu na cara do gol e encobriu o goleiro. Aos 41, o Sporting Cristal acertou a trave de Lomba em finalização de Távara.

Antes de terminar o primeiro, Enríquez ainda fez duas defesa em finalizações de Mauricio e Estêvão. Nos acréscimos, Vanderlan lançou Mauricio na esquerda, ele cruzou na área e Flaco López concluiu para o gol, anotando o terceiro.

Segundo tempo

Aos quatro minutos da etapa final, o Palmeiras quase fez o quarto gol. Richard Ríos cruzou pelo alto, Flaco López cabeceou e a bola sobrou com Mauricio, que acabou desarmado na área, Aníbal Moreno ficou com a sobra de fora da áreas, mas soltou a pancada para fora. O Sporting Cristal deu resposta em seguida em boa jogada pela esquerda. Cabellos driblou Estêvão e bateu cruzado com perigo.

Sem deixar tomar muito sustos, o Palmeiras chegou a ampliar aos seis minutos, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Estêvão recuperou a bola após passe errado do Sporting Cristal e acionou Mauricio, que avançou e bateu para o gol de Enríquez. O camisa 18, porém, havia recebido o passe em posição mais avançada. Aos 15 minutos Raphael Veiga sofreu falta perto da meia-lua. Na cobrança, o camisa 23 mandou direto e fez um golaço.

Com 25 no relógio, o Palmeiras fez o quinto go. Paulinho começou a jogada aproveitando vacilo do Sporting cristal que tocou errado, passou para Allan e ultrapassou para receber de volta. Ele dominou na área, bateu para o gol mesmo sem ângulo e levou a melhor sobre Enríquez. Pouco depois, Luighi finalizou e parou no goleiro. Já aos 35 foi a vez de Paulinho avançar pela esquerda após passe de Facundo Torres e cruzar na medida para Facundo Torres cabecear para o gol e fechar a goleada.

Aos 41, o Sporting Cristal chegou com perigo. Cauteruccio recebeu na entrada da área e ajeitou para Wisdom, que soltou a pancada, mas por cima da meta de Marcelo Lomba.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS 6X0 SPORTING CRISTAL-PER

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 28 de maio de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



Assistentes: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)



VAR: Leonard Mosquera (COL)



Público: 40.570 torcedores



Renda: R$ 2.185.569,35

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Flaco López e Allan (Palmeiras); Távara, Pósito e Alex Cabellos (Sporting Cristal)

Gols: Estêvão, aos 32? do 1°T, Flaco López, aos 37? e 46? do 1°T, Raphael Veiga, aos 17? do 2°T, Paulinho, aos 26? do 2°T e Facundo Torres, aos 35? do 2°T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga (Luighi); Mauricio (Facundo Torres), Estêvão (Allan) e Flaco López (Paulinho).



Técnico: Abel Ferreira

SPORTING CRISTAL-PER: Diego Enriquez; Alcedo, Romero, Chávez (Pósito) e Alex Cabellos; Christofer Gonzáles (Caparó), Martín Távara e Jesús Pretell (Wisdom) e Catriel Cabellos; Irven Ávila (Cauteruccio) e Fernando Pacheco (Sosa).



Técnico: Paulo Autuori