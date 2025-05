Palmeiras fará homenagem a Estêvão antes de jogo que marca sua despedida do Allianz Parque

Estêvão será homenageado pelo Palmeiras no gramado do Allianz Parque nesta quarta-feira antes da bola rolar para o jogo contra o Sporting Cristal-PER, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo marca a despedida da joia palmeirense na casa do Verdão antes de sua ida ao Chelsea.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam logo mais a partir das 21h30 (de Brasília). O time comandado pelo técnico Abel Ferreira busca manter os 100% de aproveitamento na competição. Até o momento, a equipe tem 15 pontos e garantiu a vaga nas oitavas de final na liderança do Grupo G e geral.

Estêvão vive seus últimos dias com a camisa do Palmeiras. Revelado nas categorias de base do clube, ele foi vendido ao Chelsea em junho de 2024. No contrato, ficou acordado que ele só se juntaria ao clube inglês depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Antes de disputar o torneio mundial, Estêvão tem mais dois compromissos em solo brasileiro.

Assim, fica à disposição para enfrentar os peruanos e depois, no domingo, deve ser opção para Abel Ferreira para enfrentar o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Além desses dois compromissos, o atacante tem pelo menos os três jogos da fase de grupos do Mundial.

Na equipe profissional do Palmeiras, Estêvão disputou 76 jogos e marcou 25 gols. Nesse período, conquistou um Campeonato Paulista (2024) e um Campeonato Brasileiro (2024).

Os torcedores devem encher o Allianz Parque para ver a despedida da joia do estádio. O clube registrou, com antecedência mais de 33 mil ingressos vendidos.