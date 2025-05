Santos: Neymar pai diz que filho voltou por solidariedade e questiona clube

O pai de Neymar afirmou, após o amistoso Santos 1x3 RB Leipzig, que o jogador voltou ao futebol brasileiro para "demonstrar solidariedade" ao clube paulista. Ele ainda questionou o Peixe sobre uma possível renovação, não mostrou surpresa com as recentes lesões do camisa 10 e se irritou com uma pergunta envolvendo conversas pela permanência.

O que ele falou?

Volta ao Brasil. "Eu não poderia levar esse risco ao Santos [em relação ao tempo de contrato]. Eu poderia falar que queria um contrato de três anos e jogaria a responsabilidade para o Santos. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento, o Santos precisava de ajuda e de um impacto positivo para trazer apoiadores e patrocinadores. Foi o que aconteceu. Era para o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos, e falar que queria um contrato de três ou cinco anos e sentar no contrato. O risco ficou todo para nós e para o Neymar."

Questionamento ao Santos. "O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar? Nestes cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos para não onerar o clube, e fizemos a nossa parte. Pelo contrário: trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. As pessoas podem falar do salário do Neymar, mas fazemos com que isso não onerasse o clube, pelo contrário. Cabe ao Santos administrar isso, eu não faço parte da administração financeira do Santos. Se o Santos tem dívida e paga com o que a gente está colocando, é outro problema. Precisamos saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer isso. O Neymar tem mercado? Tem mercado."

Neymar se lamenta durante Santos x RB Leipzig, amistoso em Bragança Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lesões recentes. "Já eram esperadas. A gente sabia que, pela inatividade que ele teve durante um tempo, ele precisava de minutagem e tínhamos que forçar algumas situações para ver como o corpo dele reagiria. O Neymar nunca teve lesão muscular, todas as lesões foram traumas, impactos, choques... mas nunca musculares. As lesões musculares estão vindo porque são recorrência de um tempo gigantesco de inatividade, e a gente sabe que isso iria acontecer. É só o Neymar que está tendo lesão muscular? Não. Temos jogadores afastados por lesões musculares."

Neymar sente lesão durante Santos x Atlético-MG, jogo do Brasileirão Imagem: Mauricio De Souza/AGIF

Incômodo? Zero. "Estamos no clube da nossa família, onde meu filho despontou para o futebol. Estamos tranquilos. Quem está incomodada é parte da imprensa. Em nenhum momento vocês viram sair da nossa boca alguma palavra neste sentido. Chega um jornalista após um jogo que perdemos, saímos da Copa do Brasil, e o cara fala: 'você vai renovar?' Pô, pelo amor de Deus. Falta um pouco de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer. Se quer criar polêmica, fica fácil, mas a gente também sabe criar. A resposta é que não resolvemos nada porque o contrato ainda vai terminar e não foi discutida renovação porque depende de N fatores."

Irritação ao ser questionado sobre fatores. "Falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu estou falando que os riscos são nossos, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De falar que quer renovar ou não."

Opinião sobre SAFs. "A SAF, se for com uma administração organizada e profissional, acredito. No Brasil, o investidor que entrar precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Na Europa, qualquer investidor só quer posicionamento. Ele se posiciona para escalonar, é diferente. Aqui, o cara que colocar dinheiro precisa recuperar sua receita, e a curto prazo ninguém vai fazer isso. Se o Santos virar SAF e tiver um ambiente profissional, acredito."