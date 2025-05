Onde vai passar Palmeiras x Sporting Cristal? Como assistir ao vivo com imagens

Palmeiras e Sporting Cristal entram em campo hoje (28), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming — também disponível no UOL Play).

Já garantido nas oitavas de final, o Palmeiras entra em campo em busca dos 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. A equipe venceu os cinco jogos disputados até aqui e lidera com folga a chave.

Na rodada anterior, o Verdão superou o Bolívar por 2 a 0 e manteve o bom desempenho na competição continental.

Apesar do ótimo momento na temporada, o Palmeiras quer se recuperar do revés sofrido no Brasileirão. No último fim de semana, o time foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no Allianz Parque.

Palmeiras x Sporting Cristal -- Copa Libertadores