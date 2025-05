Neymar se incomoda com perguntas sobre renovação com Santos: 'Só vou decidir isso após dia 12'

O atacante Neymar movimentou os bastidores do Santos ao afirmar que ainda não definiu se renovará com o clube, e que a decisão será anunciada no dia 12 de junho. O contrato atual do camisa 10 vai até 30 de junho. A declaração foi dada no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, durante o intervalo do amistoso entre Santos e Red Bull Leipzig, que acabou 3 a 1 para o time alemão.

"Não vou responder mais sobre isso. Eu já disse que ainda não sei, então é porque estou pensando. Não adianta nada, daqui a três dias, me perguntarem de novo, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12", disse Neymar ao SporTV.

Conforme apurado pelo Estadão, o clube tem interesse em renovar com Neymar. O vínculo seria prorrogado até a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho do próximo ano, e seguiria um modelo semelhante ao atual, mas pode incluir cláusulas de metas relacionadas à assiduidade do jogador nos gramados.

O atacante voltou ao Santos em fevereiro, mas continuou sofrendo com problemas físicos. Ele disputou somente 11 partidas, marcando três gols e dando três assistências. A primeira lesão de Neymar na volta ao Santos foi um edema na coxa esquerda, ocorrido em 2 de março, na partida contra o Red Bull Bragantino. O problema afastou o jogador por 42 dias.

Após retornar e atuar por alguns minutos contra Fluminense e Atlético-MG, Neymar voltou a se machucar em 16 de abril, desta vez no músculo semimembranoso da mesma coxa machucada anteriormente. Após 36 dias fora, o atleta retornou na última semana e jogou alguns minutos contra CRB e Vitória.