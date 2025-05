Neymar pede vergonha na cara para sair do Z4: 'O Santos pode estar em cima'

Neymar pediu "vergonha na cara" ao Santos pela saída da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Neymar entende que o elenco atual é capaz de levar o Santos à parte de cima na tabela. Atualmente, o Peixe é o 18º.

O camisa 10 concorda com a tristeza do torcedor, mas diz que só os atletas podem resolver. O Santos voltará a campo contra o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro.

Com certeza, com certeza a gente tem elenco pra isso. Óbvio que o lugar que a gente está hoje não é legal pra ninguém, né? Os torcedores estão chateados, estão bravos de estar vivendo isso novamente. E nós, jogadores, mais ainda. Porque a gente sabe do elenco que a gente tem. A gente sabe dos jogadores que a gente tem que que não é para estar situação. Mas depende de nós. Como eu falei, somente dos jogadores. Por mais que os torcedores fiquem nervosos, bravos. Eles não vão entrar em campo pra solucionar nada. Então, somos nós aqui que temos que ter vergonha na cara. E jogar o futebol que a gente sabe. Todo mundo jogar o futebol que a gente sabe. Com certeza o Santos pode estar lá em cima Neymar

Neymar também avaliou a sua forma física. E comentou sobre a liderança que exerce.

"Eu acho que está muito bem, graças a Deus. Se eu não tivesse bem [psicologicamente], eu não acho que eu não estaria aqui hoje. Mas, fisicamente, estou me sentindo cada vez melhor. Hoje foi um jogo que eu me senti melhor dos últimos que eu voltei. Joguei mais tempo também. Então, acho que aí aos poucos, ganhando ritmo, eu vou ficar cada vez melhor com certeza", afirmou.

"Minha liderança é técnica, né? Sempre foi, desde quando eu comecei a me firmar no Santos. Não só no Santos, na seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Al-Hilal, enfim todos os times que eu passei. Barcelona também. Minha liderança sempre foi técnica. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, tem coisas que eu falo, que escutam mais. E isso é bom. Acho que eu, quando tinha a idade dos mais jovens, até mesmo os mais jovens escutavam. Então, é bom que você vai aprendendo, né? Não é porque eu tenho 33 anos que eu sei de tudo, que eu sempre tenho razão. Não, eu tô aprendendo também. Então, é todo mundo ter a mesma consciência, né? Pra gente seguir melhorando junto", concluiu.