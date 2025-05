Neymar Pai diz que renovação depende de muitos fatores: "Santos tem condições?"

Neymar Pai deixou o futuro do filho no Santos em aberto. Nesta quinta-feira, após a derrota do Peixe para o RB Leipzig, em amistoso realizado em Bragança Paulista (SP), o agente do meia-atacante afirmou que a decisão de renovar ou não o contrato será divulgada apenas depois do dia 30 de junho, quando o vínculo chega ao fim.

"A gente vai concluir o contrato com o Santos. Dia 30 de junho todo mundo vai saber. Essa reunião já aconteceu em janeiro. É um projeto com o Santos, NR Sports e Neymar. Um veio para restabelecer a saúde e se recuperar dentro do clube. A NR Sports veio para reestruturar o clube. Agora é só esperar junho, quando acabar o contrato, para saber o que vai acontecer. Estamos muito felizes com o que está acontecendo com ele, da recuperação. Hoje foram 45 minutos, ele está forte. Agora é pensar e ajudar o Santos dentro e fora de campo, que é o projeto que viemos fazer aqui", disse.

"Estamos demasiadamente felizes, de estar no clube da nossa família, onde meu filho despontou para o futebol. Estamos tranquilos quanto a isso. A resposta é que não resolvemos nada porque o contrato ainda vai terminar e não foi discutida renovação porque depende de vários fatores", completou.

Neymar Pai deixou claro que a extensão contratual depende de vários fatores, inclusive do poder financeiro do Santos. A diretoria estava otimista por uma extensão. O cenário, contudo, mudou nas últimas semanas, especialmente após a queda da equipe ainda na terceira fase da Copa do Brasil, para o CRB.

"O Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não, de falar que quer renovar ou não. O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com ele? Nestes cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos para não onerar o clube, e fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Trouxemos visibilidade e receita. Cabe ao Santos administrar isso, não a nós. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. Se o Santos tem dívida e paga com o que a gente está colocando, é outro problema. Precisamos saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer isso. O Neymar tem mercado? Tem mercado"

"O tom sempre foi o mesmo, não está cauteloso. É um contrato de cinco meses e vamos ver o que vai acontecer. Deixa esse risco para o Neymar e para nós, como gestores. Nós ficamos com todos os riscos", declarou Neymar Pai.

O empresário ainda aproveitou para explicar os motivos de Neymar ter assinado um contrato de apenas cinco meses com o Santos.

"A gente não poderia correr riscos. Eu não poderia levar esse risco ao Santos. Eu poderia falar que queria um contrato de três anos e jogaria a responsabilidade para o Santos. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores e patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui", disse.

"A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos, e falar que queria um contrato de três ou cinco anos e sentar no contrato. O risco ficou todo para nós e para o Neymar. Se o Neymar não se recuperar, o que a gente faz para o segundo semestre? Olha os riscos...É muito difícil explicar para quem não quer entender. O Santos está com um projeto de reestruturação, de fora para dentro. Estamos fazendo o possível para que o Santos se coloque em momento de poder entregar dentro de campo. Isso vai acontecer, tenha paciência. O futebol não é feito da noite para o dia", finalizou.

Neymar voltou para o Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 12 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares.

O Peixe volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).