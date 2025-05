Neymar é titular, mas Santos perde amistoso para Red Bull Leipzig

O Santos perdeu por 3 a 1 para o Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira, em amistoso realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Um dos principais nomes do clube alemão, Xavi Simons fez dois gols. Openda completou para os estrangeiros. Pelos brasileiros, Neymar foi titular, mas quem estufou as redes foi Hyan.

Neymar, aliás, começou jogando pela primeira vez desde 16 abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa. O meia-atacante foi acionado nos últimos dois jogos oficiais do clube paulista, mas em ambos entrou no decorrer do segundo tempo.

O astro foi um dos grandes atrativos do amistoso desta noite. O camisa 10 ficou em campo por 45 minutos. O técnico Cleber Xavier escalou um time misto e promoveu seis mudanças já na volta do intervalo. Ao todo, foram 11 trocas, ou seja, o time inteiro.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O jogo

O Santos tentou partir para cima no começo e criou uma boa chance aos dois minutos. Neymar dominou na intermediária e achou bom passe para Barreal na ponta esquerda. O atacante tentou de primeira, mas acertou a rede pelo lado de fora.

O Leipzig respondeu instantes depois. Nusa costurou pelo meio e bateu colocado. A bola passou raspando a trave. Aos nove, Baumgartner recebeu ótimo passe de Xavi Simons e saiu cara a cara com João Paulo, que conseguiu fazer a defesa.

Com o relógio marcando 14 minutos, a rede balançou. Em cobrança rápida de escanteio, Xavi Simons dominou pela esquerda, puxou para o meio e soltou o pé. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro do Peixe, que nada pôde fazer para evitar o primeiro gol dos alemães.

Em desvantagem, o Alvinegro Praiano tentou reagir, porém encontrou dificuldades para armar jogadas. Aos 34, então, Neymar descolou grande lançamento para Tiquinho. Bem posicionado, Vandevoort espalmou.

No fim do primeiro tempo, os estrangeiros voltaram a assustar. Com 37 minutos, Raum apareceu livre nas costas da defesa depois de cobrança de escanteio, mas chutou pelo lado. Na sequência, Simons aproveitou a sobra após bate-rebate e concluiu forte. A bola explodiu na marcação.

O Santos respondeu aos 43. Zé Ivaldo dominou com muita liberdade e soltou o pé da intermediária. O zagueiro carimbou o pé da trave.

2º tempo

Na volta do intervalo, ambos os técnicos mudaram bastante as suas respectivas equipes. Neymar, por exemplo, foi substituído. Com um time ainda mais reserva em campo, o Peixe viu os alemães sobressaírem.

Aos 13 minutos, Nusa serviu para Openda na área. O atacante bateu de primeira e ampliou. O terceiro gol saiu aos 18. Xavi Simons tabelou com Openda e finalizou. A bola desviou em Luisão e parou no fundo da rede.

O Alvinegro Praiano reagiu aos 24 minutos. Kevyson disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para Hyan, que completou para a meta aberta. O meio-campista teve uma boa chance de anotar mais um logo na sequência, porém errou o alvo desta vez.

Aos 35, Padula teve uma oportunidade de ouro de fazer o segundo dos brasileiros. O atacante roubou a bola do zagueiro no meio de campo e correu sozinho até a área. O garoto, no entanto, demorou demais para definir e, quando chutou, foi travado pela marcação.

Nos minutos finais, o Leipzig apenas controlou o resultado, trocando passes na intermediária até o apito final.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 3 RB LEIPZIG

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 28 de maio de 2025, quarta-feira



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Daiane Muniz



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Welber Venâncio da Silva



Cartões amarelos: Luisão, Escobar (Santos)



Público: 7.604



Renda: R$ 440.360,00

GOLS: Hyan, aos 24 do 2ºT (Santos); Xavi Simons, aos 14 do 1ºT e aos 18 do 2ºT (RB Leipzig)

SANTOS: João Paulo (Diógenes), JP Chermont (Leo Godoy), Luisão (João Alencar), Zé Ivaldo (Basso) e Escobar (Kevyson); Gabriel Bontempo (Kenay), Rollheiser (Diego Pituca) e Neymar (Hyan); Thaciano (Veron), Tiquinho Soares (Padula) e Barreal (Deivid)



Técnico: Cleber Xavier

RB LEIPZIG: Vandevoort (Zingerle); Nedeljkovic, Bitshiabu (Norbye), Orban (Geertruida), Raum (Voufack); Kampl (Baku), Seiwald (Vermeeren), Baumgartner (Walther); Xavi Simons (Langsteiner), Openda (Ramsak) e Nusa (Ouédraogo)



Técnico: Zsolt L?w