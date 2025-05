Neymar diz que só vai decidir sobre renovar com o Santos após 12 de junho

Titular no amistoso entre Santos e RB Leipzig nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, Neymar evitou falar sobre a renovação de contrato com o clube e disse que só vai decidir após o dia 12 de junho. O contrato dele acaba em 30 de junho.

O que ele disse

Não vou responder mais sobre isso. Eu já falei que ainda não sei. Então é porque eu tô pensando. Não adianta nada, daqui três dias, me perguntarem de novo, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12 Neymar, ao sportv

Neymar já havia despistado sobre uma possível renovação na semana passada. Na ocasião, o Santos foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil e o jogador disse que "não sabia" se ficaria no clube.

Na partida desta quarta-feira, Neymar atuou no 1º tempo, sendo substituído no intervalo junto a outros quatro jogadores do Peixe.