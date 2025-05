Neymar desconversa sobre renovação com Santos e fala sobre recuperação física após lesão

Neymar preferiu não falar sobre o seu futuro, nesta quarta-feira, após a derrota do Santos por 3 a 1 para o RB Leipzig, da Alemanha, em amistoso realizado em Bragança Paulista (SP). O meia-atacante afirmou que só vai tornar pública sua decisão de renovar ou não com o Peixe no dia 30 de junho, quando acaba seu contrato.

"É o último jogo, dia 12, e depois não vou mais falar sobre isso. Meu contrato é até o dia 30 de junho. Até lá eu não vou falar nada", declarou.

O camisa 10 começou jogando pela primeira vez desde 16 abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa. O meia-atacante foi acionado nos últimos dois jogos oficiais do clube paulista, mas em ambos entrou no decorrer do segundo tempo.

Neymar foi um dos grandes atrativos do amistoso desta noite. O camisa 10 ficou em campo por 45 minutos e foi sacado pelo técnico Cleber Xavier no intervalo.

"O psicológico está muito bem. Fisicamente estou cada vez melhor. Hoje foi o jogo que me senti melhor desses últimos que voltei. Foi o que joguei mais tempo também. É ir aos poucos, ganhando ritmo. Vou ficar cada vez melhor, com certeza", analisou o craque.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).