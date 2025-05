Neto detona jogador do Corinthians após eliminação: 'quem contratou?'

O Craque Neto se revoltou com a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana e elegeu Igor Coronado como pior em campo na derrota para o Huracán, ontem.

O que aconteceu

O Corinthians deu adeus à competição após perder de 1 a 0 para o Huracán, em Buenos Aires. O resultado deixou o Timão na terceira colocação da chave, com oito pontos, atrás do próprio Huracán, líder com 14, e do América de Cali, que também somou oito. A equipe de Cali, porém, levou a melhor no confronto direto e se classificou para os playoffs.

Como é que pode um jogador como o Igor Coronado entrar num jogo como esse, precisando dele, ele errar todas as bolas? Um cara que ganha 2 milhões por mês, como é que pode isso? Quem contratou? Quem foi o diretor, quem foi o financeiro, quem contratou? Cara, é inacreditável. Não classifica, nem em segundo lugar, pra ir pra repescagem. É uma vergonha, o Corinthians, em relação à disputa internacional. É uma verdade Neto, em transmissão do jogo na "Rádio Craque Neto"

Neto aliviou para apenas um jogador do elenco: Rodrigo Garro. O apresentador disse que o meia argentino foi o único a fazer 'algo diferente' dentro de campo.

Corinthians faz um jogo muito fraco, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mal posicionado, quatro volantes, três zagueiros, depois tentou mudar o jogo. Mesmo assim, o que fez alguma coisa diferente foi o Garro. O Corinthians fora da Sul-Americana, fora também da Libertadores? isso é uma vergonha pro time do Corinthians! Que ganha uma bala esses jogadores, né? Vamos lá, pode falar

Ares de drama. Até o final da partida em Buenos Aires, a equipe ia se classificando graças à vitória parcial do Racing, do Uruguai, sobre o América de Cali, da Colômbia, na outra partida da rodada do Grupo C. Porém, um gol dos colombianos nos segundos finais da partida e o empate por 1 a 1 mudou o cenário e desclassificou o Corinthians da competição.

Eliminado da Sula, o Corinthians agora volta suas atenções para o Brasileirão. O time de Dorival Júnior volta a campo no domingo (1), quando recebe o Vitória pela 11ª rodada, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.