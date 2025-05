'Na história' e 'não valorizado': Colunistas avaliam Estêvão no Palmeiras

Estêvão se despede do Allianz Parque na noite de hoje. A partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, será a última da joia no estádio palmeirense.

A passagem de Estêvão no Palmeiras até aqui

Estêvão disputou 76 jogos pelo Palmeiras e marcou 25 gols. A competição em que ele mais atuou foi o Brasileirão (42 jogos), e onde teve o maior destaque (13 gols). O garoto foi o responsável por manter o Alviverde sonhando até a última rodada do Brasileirão do ano passado — que acabou com o Botafogo campeão.

O garoto fez parte do elenco palmeirense que conquistou dois títulos: o Brasileirão de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024 (mas não foi protagonista em nenhuma das conquistas). No Brasileirão de 2023, ele disputou apenas 12 minutos da última rodada contra o Cruzeiro, quando tinha 16 anos e 8 meses. Já no Paulistão de 2024, disputou apenas 5 partidas (com um total de apenas 81 minutos). A última chance de título como protagonista é agora no Super Mundial de Clubes.

O Brasileirão do ano passado foi o ponto alto da passagem do garoto no Palmeiras. Ele foi eleito a revelação e o craque da premiação (o mais precoce da história), com números impressionantes: 13 gols (vice-artilheiro) e 9 assistências. Ele superou Ronaldo Fenômeno e igualou Careca entre os jogadores sub-18 com mais gols em uma edição do Brasileirão.

Estêvão se despediu de clássicos no Palmeiras sem gols. No total foram 13 jogos, nenhum gol e apenas uma assistência.

Ele é a maior negociação da história do futebol brasileiro. Ele foi negociado com o Chelsea por 45 milhões de euros fixos, mais 16,5 milhões em metas.

Segundo André Cury, empresário do jogador, as metas são simples de atingir: se ele jogar 70 jogos nos anos de contrato com o Chelsea (até 2033), o Palmeiras recebe todas as metas.

Se o Palmeiras não avançar para a próxima fase do Mundial, Estêvão só tem mais cinco jogos com a camisa do clube.

'Na história' e 'não valorizado': Colunistas avaliam Estêvão

Quando foi vendido por 60 milhões de euros e tinha o apelido de Messinho, a expectativa era que ele fosse sobrar no futebol brasileiro como foi com Neymar. Mas temos que lembrar que Neymar só estourou mais velho, já que adiou a sua saída do Brasil. Além disso, ela é mais exceção do que a regra. Com o calendário que temos, os campos horríveis, jogos sem descanso e viagens cansativas, é natural que os atletas não desempenhem 100% do seu potencial. Tudo isso somado à oscilação natural de um jovem de 18 anos. Estêvão fez partidas brilhantes, outras nem tanto, conquistou títulos e vai para a Europa como candidato a ser um dos grandes, em uma liga com gramados perfeitos e calendário (um pouco) melhor.

Danilo Lavieri

Se o Estêvão fosse europeu, certamente seria comparado com o Lamine Yamal. Como aqui no Brasil sempre tem um porém, acho que o Estêvão não é valorizado. Eu espero que lá na Europa ele tenha esse status que merece. É um grande jogador. Um craque. Na Europa ele vai brilhar.

André Hernan

Está na história. Mas sem títulos, tirando o Brasileirão de 2023 e o Paulista 2024, como reserva. Jogador especial. Parte de sua formação ainda passará pela capacidade de decidir. Comparação inevitável com Endrick que fez os gols que valeram dois Brasileiros. Estevão é mais habilidoso, menos decisivo.

PVC

A passagem do Estêvão consolidou a base do Palmeiras. O mundo está de olho na base do Palmeiras. A negociação com o Chelsea é muito grande. Dentro de campo, o Estêvão entregou o que podia. Não tenho nenhuma restrição. Foi bem, ajudou o Palmeiras e vai continuar ajudando no Mundial.

Paulo Massini

Estêvão x Endrick: compare os números

Estêvão disputou 76 jogos pelo Palmeiras e marcou 25 gols. Enquanto Endrick se despediu com 82 partidas disputadas e 21 gols marcados.

Apesar de ter marcado mais gols, Estêvão não teve a mesma importância de Endrick nas conquistas.

Endrick conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023). E foi protagonista no Paulista de 2024 e o principal nome da virada histórica no Brasileirão de 2023.