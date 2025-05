José Mourinho 'imita' Vampeta e revela que estava torcendo contra o ex-time

Em tom bem-humorado, o técnico José Mourinho disse que estava torcendo contra a Tríplice Coroa da Inter de Milão, seu ex-clube, nesta temporada.

O que aconteceu

José Mourinho conquistou o triplete com a Internazionale em 2009/2010 e brincou ao dizer que não queria o time atual igualando o seu feito, inédito no futebol italiano. Naquela temporada, o técnico português ganhou a Liga dos Campeões, o Italiano e a Copa da Itália.

Serei um pouco maldoso, mas muito honesto. Eu tinha muito medo que a Inter ganhasse a Tríplice Coroa, porque eu não queria que eles ganhassem. A Tríplice Coroa é minha José Mourinho, ao SkySports

Mourinho, porém, mudou de ideia diante do cenário atual. Com a Inter de Milão sem chances de triplete, o treinador do Fenerbahçe disse estar, sim, na torcida pelo ex-clube na decisão da Liga dos Campeões. O time comandado por Simone Inzaghi perdeu o título italiano para o Napoli na última rodada e caiu na semifinal da Copa da Itália ao ser eliminado pelo arquirrival Milan.

Mas já que eles perderam o Campeonato Italiano e a Copa da Itália, eu adoraria que eles ganhassem a Liga dos Campeões. Mas, é claro, Luis Enrique está fazendo um grande trabalho no PSG e transformou o time. Eles perderam, vamos dizer, o jogador número 1 [Mbappé], mas se reconstruíram de uma forma fantástica. Então, se o Luis ganhar, também ficarei feliz

A sinceridade de José Mourinho: "Serei um pouco maldoso, mas muito honesto. Eu tinha muito medo que a Inter ganhasse a Tríplice Coroa, porque eu não queria que eles ganhassem. A Tríplice Coroa é minha". pic.twitter.com/LKZS4hbUpZ -- Calciopédia (@calciopedia) May 28, 2025

O PSG, de Luis Enrique, e a Inter de Milão, de Simone Inzaghi, fazem a final da Liga dos Campeões neste sábado (31). Os times se enfrentam na Allianz Arena, em Munique (ALE), a partir das 16h (de Brasília).

Vampeta contra o hexa

Assim como Mourinho, Vampeta nunca escondeu a sua torcida contra o hexa da seleção brasileira. O ex-volante fez parte do grupo pentacampeão mundial em 2002, com Felipão.

A história começou em 2018. Em participação no Resenha ESPN, Vamp disse que os jogadores que conquistaram o penta com o Brasil não estavam torcendo muito para que os comandados de Tite conseguissem o hexa na Rússia.

Você acha que o Felipão torce para o Tite ser campeão do mundo? Claro que não!", disse o ex-jogador, que explicou: "Os caras de 70, será que torciam mesmo em 82? Não torce! É a mesma caminhada quando você vai para o pênalti sozinho. Ia ser injusto ganhar depois que a gente morrer? Não! Vampeta, ao Resenha ESPN

Em 2022, durante a Copa do Qatar, Vampeta voltou a defender sua teoria. Durante entrevista ao podcast Denílson Show, ele reafirmou que não estava torcendo pelo sexto título mundial da seleção e brincou ao relembrar a sua icônica cambalhota na rampa do Palácio do Planalto após a conquista de 2002.

Não vai [ser campeão] e se for não pode [dar cambalhota], porque é plágio. Eu perguntei para os caras de 1994 se torceram para nós em 2002 e responderam 'nem f...'. Então, peguei isso para mim, também Vampeta, ao podcast Denilson Show

Em seguida, Vamp citou alguns jogadores que estavam a favor do Brasil. Por fim, ameaçou contar bastidores que fariam 'todo mundo torcer contra' a seleção.