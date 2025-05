Minas varre Bauru e vai à final do NBB pela primeira vez na história

O Minas está na decisão do NBB pela primeira vez em sua história. Empurrado por uma Arena UniBH completamente lotada, o time mineiro venceu o Bauru por 70 a 65 na noite desta quarta-feira e fechou a série semifinal em 3 a 0, garantindo vaga inédita na final da competição.

Dono da melhor campanha na fase regular, o Minas confirma sua ótima temporada e segue invicto nos playoffs. Agora, aguarda o desfecho da série entre Flamengo e Sesi Franca, que está empatada em 1 a 1, para conhecer seu adversário na grande decisão. Seja qual for o rival, os mineiros terão o mando de quadra a seu favor.

Do lado paulista, o armador Dontrell Brite bem que tentou adiar a classificação mineira. Foi, mais uma vez, o protagonista do Bauru, terminando a partida com 26 pontos. Pelo lado dos donos da casa, quem brilhou foi o argentino Franco Baralle, que anotou 15 pontos, sendo nove deles decisivos no último quarto, além de colaborar com cinco assistências.

O Minas Tênis Clube está na Final do NBB CAIXA 2024/25! O time minastenista vai disputar sua primeira decisão na competição em busca do título inédito e aguarda o vencedor da série de Flamengo e Franca Basquete!

O JOGO

O Bauru começou apostando em um ritmo forte e abriu 9 a 3, mas o Minas reagiu rápido, virou com uma bola de três após toco de Hollowell e controlou o jogo. Com defesa firme e alto aproveitamento, os mineiros fecharam o primeiro tempo com 42 a 27.

Na volta dos vestiários, o Minas travou no ataque e ficou mais de seis minutos sem pontuar. Brite comandou a reação do Bauru, que venceu o terceiro quarto por 20 a 9 e encostou no placar: 51 a 47.

O último período foi tenso. O Dragão virou para 59 a 58, mas o Minas reagiu na reta final com defesa forte e protagonismo de Baralle. Uma bola de três de Arengo e dois contra-ataques definiram o jogo. No fim, vitória mineira por 70 a 65 e classificação com varrida por 3 a 0. Agora, o Minas busca seu primeiro título nacional no basquete.