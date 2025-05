Messi e Suárez brilham, e Inter Miami goleia o Montreal pela MLS

O Inter Miami goleou o Montreal por 4 a 2 nesta quarta-feira, pela 16ª rodada da MLS (liga norte-americana de futebol), no Chase Stadium. Lionel Messi e Luis Suárez foram os grandes destaques da partida, com dois gols cada. Sealy e Loturi descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Javier Mascherano ocupa a sexta colocação da Conferência Leste, com 26 pontos. Do outro lado, o Montreal aparece na lanterna da Conferência, com apenas oito unidades.

O Inter Miami volta a campo neste sábado, contra o Columbus Crew. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium. No mesmo dia e horário, o Montreal, por sua vez, enfrenta o New England Revolution, no Estádio Saputo.

4?? goals = 3?? points. Vamos Miami ?? pic.twitter.com/si8oVDy8rm ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025

O jogo

Os mandantes inauguraram o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo. Messi recebeu na entrada da área e bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Já aos 23 minutos da etapa complementar, Messi cruzou para Suárez, que dominou e chutou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 26, Suárez aproveitou o erro do defensor, roubou a bola na pequena área e estufou as redes adversária.

O Montreal descontou com Sealy, aos 29 minutos. O atacante entrou na área e bateu cruzado.

A vitória virou goleada graças a ele: Lionel Messi. O astro argentino tabelou com Suárez na entrada da área e finalizou de cavadinha.

Nos acréscimos, Loturi marcou para o Montreal. Após cobrança de escanteio, o meia subiu e cabeceou para o fundo da meta.