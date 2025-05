Merab Dvalishvili minimiza impacto de lesão às vésperas do UFC 316: "Não me incomoda"

Em menos de duas semanas, Merab Dvalishvili está escalado para liderar o UFC 316, em Newark (EUA). Às vésperas de sua revanche contra Sean O'Malley, entretanto, o campeão peso-galo (61 kg) preocupou os fãs de MMA ao compartilhar uma lesão sofrida no dedo do pé, durante seus treinos. Apesar do 'susto', 'The Machine', como o georgiano é conhecido, fez questão de tranquilizar a todos e minimizou o impacto da contusão na que será sua segunda tentativa de defesa de cinturão no Ultimate.

No registro compartilhado, em que aparecia com o dedo extremamente roxo, Merab se tornou alvo de preocupação de seus próprios parceiros de equipe, que levantavam a hipótese do campeão ter fraturado a região. A lesão, inclusive, se assemelha bastante com a que retirou Conor McGregor do UFC 303. Questionado sobre o tema em recente participação no podcast 'Believe You Me', Dvalishvili evitou julgar o astro irlandês pela conduta na época.

"Meu dedo está bom. Como eu disse, se necessário, eu posso cortá-lo fora. Mas não vou precisar cortar ele (risos). Está ok. Não me incomoda. Eu não quero comentar sobre o dedo do Conor McGregor porque eu não sei a exata dor (que ele sentiu) ou a situação (em que estava). Mas eu ainda tenho outros nove dedos, está tudo bem", declarou o wrestler de 34 anos.

Campeão ativo

Apontado como franco favorito para a luta contra O'Malley e fazendo pouco caso até mesmo de uma lesão, Merab já faz planos a longo prazo. Caso tenha o braço erguido no UFC 316, o campeão dos pesos-galos já revelou que pretende se manter ocupado nesta temporada. Em um mundo ideal, Dvalishvili destacou que gostaria de colocar seu cinturão em jogo mais duas vezes no segundo semestre - uma no México, em setembro, e outra nos EUA, provavelmente entre novembro e dezembro.

