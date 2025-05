Memphis está devendo no Corinthians? PVC e Hernan opinam

Memphis Depay está devendo futebol no Corinthians em 2025? No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan debateram a questão após a eliminação do Timão na fase de grupos da Sul-Americana.

PVC: Memphis nem é o culpado nem é o salvador

Eu acredito muito numa frase que é — time bom consagra jogador ruim, e time ruim enterra jogador bom. E o Memphis hoje, diferentemente de quando subiu na bola porque estava ganhando, agora não consegue carregar o time nas costas. Ele nem tem que subir nas costas nem carregar o time nas costas.

O Corinthians tem um problema estrutural que atrapalha o time. Esse é o ponto. Se você passa uma semana perguntando: o Augusto Melo vai cair? Opa, mas o Fabinho vai continuar? Foi o Fabinho que me contratou. Então, isso tudo interfere.

O ambiente do Corinthians não ajudou nessas últimas três semanas, e o desempenho desde o título paulista ganhando do Palmeiras no Allianz Parque passou a ser o desempenho de um time que não consegue ganhar do Huracán.

O Memphis nem é o culpado nem é o salvador .

Paulo Vinícius Coelho

Hernan: Memphis está devendo

O Dorival está insatisfeito com um monte de coisa, digo de trabalho mesmo, de querer ajustar, de jogador bravo querendo recuperar. Ontem mesmo, a reação do Memphis quando toma o gol é uma reação de indignação. Tipo, que absurdo vacilar desse jeito.

Então, há uma indignação dos jogadores com essa fase do time. Só que o Corinthians não está conseguindo e o futebol é coletivo. O próprio Memphis está devendo e ele já teve uma outra queda de rendimento. O Corinthians teve uma fase ruim e retomou depois.

É o momento. Está na boa? Todo mundo é maravilhoso, Memphis posta com torcedor, é comemoração. Está na fase ruim, quietinho e trabalha.

André Hernan

