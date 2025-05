Melo e Matos são eliminados na estreia em Roland Garros

Nesta quarta-feira, o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos foram derrotados na primeira rodada de Roland Garros e encerraram a participação no último torneio da temporada europeia no saibro. A dupla brasileira foi superada pelos anfitriões, o monegasco Romain Arneodo e o francês Manuel Guinard, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

"Eles jogaram muito bem. Acho que fizeram um jogo bem agressivo. Acabou dando bem certo, taticamente, para eles. E nós tentamos consertar um pouco a rota durante o jogo, mas eles tomaram vantagem logo no começo do primeiro e do segundo, sendo difícil para a gente voltar", explicou Melo.

O próximo compromisso da parceria será o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, a partir de 9 de junho, o início da temporada na grama, com foco em Wimbledon, no fim do mês.

"Agora é retomar os treinos para melhorar na quadra de grama, em que jogamos bem no ano passado e esperamos repetir, para dar aquele gás e poder fazer um bom ano", concluiu o mineiro, campeão em Stuttgart ano passado.

Como foi o revés em Roland Garros

No primeiro set da partida em Paris, Arneodo e Guinard conseguiram uma quebra no sexto game, abrindo 4/2 e fechando em 6/3. No segundo, o break veio logo no terceiro game (2/1), e a dupla da casa confirmou a vitória por 6/4.

Desde que iniciaram a parceria, em 2024, Melo e Matos conquistaram títulos importantes, como o Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. Também foram vice-campeões no ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, já em 2025.