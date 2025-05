Maycee Barber rebate provocação de Erin Blanchfield: "Ela é insegura"

Depois de mais de um ano afastada dos octógonos, Maycee Barber retorna à ação neste sábado (31), na luta principal do UFC Vegas 107, para encarar Erin Blanchfield, em um confronto entre duas representantes do top 5 do peso-mosca (57 kg). E, aparentemente, a promissora lutadora norte-americana voltou com tudo - ainda que, por enquanto, seja apenas com as palavras.

Às vésperas do duelo, Blanchfield recordou o histórico de desistências de lutas em cima da hora por parte de sua oponente para colocar em xeque a realização do 'main event' do UFC Vegas 107. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Maycee Barber rebateu a provocação feita pela rival e não deixou barato.

"Eu não ligo (para as provocações). Acho que a Erin só tem uma coisa para falar e, aparentemente, é que eu vou sair (da luta) - ela não tem mais nada a dizer. Ela não pode falar sobre o meu estilo de luta, ela é uma lutadora unidimensional e acredito que ela é um pouco insegura sobre isso. Ela tem a personalidade de uma caixa de papelão", disparou Maycee.

Confiança em alta

Mais do que ganhar a batalha do 'trash talk', Barber tem como objetivo ampliar sua boa fase de resultados com um novo triunfo dentro do octógono. E mesmo diante do longo período afastada, a americana esbanja confiança, principalmente ao classificar sua adversária como uma lutadora unidimensional, já que, em sua visão, Erin só consegue ser eficiente na luta agarrada.

"Todo mundo sabe que a Erin é boa no grappling, no wrestling, mas eu não acho que ela é uma lutadora completa. Os desafios que ela traz, nós estamos prontos para todos eles. Estamos prontos para impor nossa vontade, ir até lá e finalizá-la", decretou.

Depois de chegar como uma grande aposta de futura estrela no Ultimate, Mayce Barber parece finalmente estar próxima de cumprir com a expectativa gerada no início de sua carreira. Aos 27 anos e mais madura, a peso-mosca americana vem de seis vitórias seguidas, que a levaram à 5ª colocação no ranking da categoria, bem próxima da tão sonhada disputa de título.

