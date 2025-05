Matheus Lima vive melhor início de temporada e se prepara para o Mundial

Matheus Lima da Silva vive seu melhor início de temporada da carreira em 2025. O atleta foi finalista no Mundial Indoor nos 400 metros rasos, teve duas excelentes participações em etapas da Diamond League, fez a melhor marca pessoal nos 400 m com barreiras e integrou o revezamento 4×400 m que classificou o Brasil para o Mundial de Atletismo de Tóquio, que será realizado de 13 a 21 de setembro.

"Graças a Deus, foi o meu melhor início de temporada. No ano passado, fiz dois índices para a Olimpíada e pude também estar presente na classificação do Brasil. E repeti os dois índices, agora para o Mundial, e estava presente na classificação do Brasil no 4x400m. Acredito que no ano eu possa me surpreender e surpreender a todos. O trabalho que venho fazendo com o Sanderlei Parrela está ótimo, mas sabemos que temos muito a melhorar", disse o cearense de 21 anos.

Matheus correu os 400 m com barreiras com sua melhor marca pessoal (48s08) - no dia 3 de maio, na China, pela Liga Diamante. Ele ficou na segunda posição, atrás do norueguês Karsten Warholm (47s28), e melhorou também o índice para o Mundial de Atletismo nos 400 m com barreiras. Foi o segundo também na abertura da Liga Diamante nos 300 m com barreiras (33s98), uma prova diferente.

Na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-23, em Bragança Paulista, Matheus superou a marca mínima exigida pela World Athletics (44s85) para ir ao Mundial nos 400 m rasos, com o tempo de 44s63. Sua melhor marca nos 400 m ainda é a de 44s52. A sequência começou em março, quando foi à final dos 400 m rasos no Mundial Indoor de Nanjing, onde foi sexto colocado, com 46s94.

"O Matheus foi finalista no Mundial Indoor, mas teve uma infelicidade na semifinal e pegou uma raia ruim na final, que é a raia 1. A pista fechada inviabilizou uma melhora do tempo. Mas eu acreditava que ele poderia brigar até por medalha numa raia melhor. Faz parte do jogo. Teve duas excelentes participações na Diamond, ajudou a seleção a qualificar o 4×400 m. Até agora, está tudo dentro do planejado e do esperado", afirmou o técnico Sanderlei Parrela.

"Para o restante da temporada, a gente espera que o trabalho do dia a dia se transforme em resultados na competição. Ter a chance de buscar grandes competições e competir contra ele mesmo para ganhar experiência e ir melhorando resultado. Espero que, no final, a gente possa colher bons frutos", acrescentou o treinador.