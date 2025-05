Manchester United perde para ASEAN All-Stars em amistoso de pós-temporada

O Manchester United perdeu para o ASEAN All-Stars por 1 a 0, na manhã desta quarta-feira, no Estádio Nacional Bukit Jalil, em Kuala Lumpur. O duelo marcou o início da temporada de amistosos do clube inglês no Sudeste Asiático.

O ASEAN All-Stars foi a campo com um combinado de jogadores nascidos no sudeste asiático e outros atletas destaques de ligas locais. Enquanto o United começou o jogo com grande parte do elenco titular que disputou a temporada passada, como Casemiro, Onana, Maguire, Dalot, Ugarte, Dorgu, Mainoo e Höjlund.

Além desses, Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho também foram relacionados para a partida. Eles entraram em campo na segunda etapa e mesmo assim não conseguiram superar a defesa do time asiático, que terminou o confronto sem sofrer gol.

O único tento da partida foi anotado aos 26 minutos do segundo tempo, com Maung Maung Lwin, que aproveitou o passe entrelinhas do australiano Adrian Segecic para vencer o goleiro do United, Tom Heaton, com um chute de primeira.

O Manchester United, comandado por Ruben Amorim, encerra a série de amistosos na sexta-feira, quando enfrenta o Hong Kong, às 9h (de Brasília), no Estádio de Hong Kong.