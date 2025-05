Mãe de BJ Penn pede ordem de restrição e acusa ex-lutador de abuso psicológico

Lorraine Shin, mãe do ex-campeão do UFC BJ Penn, entrou com um pedido de ordem de restrição contra o filho, alegando sofrer abuso psicológico extremo. A solicitação foi feita em meio a um período turbulento na vida do ex-lutador, que foi preso no último domingo (25), no Havaí, após um incidente doméstico envolvendo contato físico ofensivo contra um familiar. Detido em casa, o havaiano de 46 anos foi liberado após o pagamento de uma fiança. A audiência está marcada para esta terça-feira (27).

De acordo com documentos obtidos pelo portal 'MMA Fighting', Lorraine afirma que o filho tem apresentado comportamento paranoico e agressivo nos últimos meses - chegando a alegar que ela seria uma impostora que matou sua verdadeira mãe para assumir sua identidade. A denúncia levanta suspeitas sobre um possível quadro psiquiátrico, como a Síndrome de Capgras - embora não haja diagnóstico médico confirmado até o momento.

O relato da mãe detalha uma série de incidentes perturbadores: desde o desaparecimento de objetos pessoais, sabotagem em fechaduras e destruição de câmeras de segurança, até um episódio recente no qual, segundo ela, o ex-lutador teria impedido que ela chamasse a polícia, usando uma lanterna para ofuscar sua visão. O filho Reagan teria sido quem interveio e ajudou a encerrar a situação.

Mesmo após ter sido instruído a manter distância por 48 horas, o ex-atleta teria retornado à residência da mãe no dia seguinte - o que levou a uma nova prisão. Lorraine solicita que a medida protetiva tenha validade de seis meses e pede que o filho seja encaminhado para tratamento médico ou acompanhamento terapêutico.

Paralelamente, o ex-campeão vem publicando vídeos nas redes sociais em que acusa familiares e figuras públicas de serem impostores enviados por agentes do governo com o objetivo de tomar controle de sua herança. Em uma das gravações, ele aparece cercado por policiais, afirmando ser alvo de uma conspiração.

Trajetória consagrada e pós-carreira conturbado

Ícone do MMA, Penn fez história ao conquistar cinturões em duas categorias distintas no UFC - peso-leve (70 kg) e meio-médio (77 kg). Aposentado desde 2019, no entanto, sua trajetória fora do octógono tem sido marcada por polêmicas, incluindo brigas em locais públicos, processos judiciais e um padrão de comportamento que preocupa fãs e especialistas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jay Penn (@bjpenn)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok