Luisa Stefani comemora estreia arrasadora em Roland Garros

Luisa Stefani, número 1 do Brasil, e a húngara Timea Babos estrearam com uma vitória arrasadora nesta quarta-feira, em Roland Garros, disputado em Paris, na França. Elas superaram a dupla da chinesa Yifan Xu e da ucraniana Anhelina Kalinina por 6/0 e 6/1, em apenas 46 minutos.

"Grande estreia. Jogamos muito limpo de começo a fim. Sacamos muito bem e colocamos pressão no saque delas desde o início de cada set para conseguir alargar o placar. Muito feliz com o nível que jogamos hoje. Agora é preparar para a próxima rodada", comemorou Stefani.

A brasileira e a húngara vêm do título no sábado passado no WTA 500 de Estrasburgo, na França, a segunda conquista da parceria e a 11ª da carreira de Luisa. Elas ocupam o nono lugar no ranking de duplas do ano,d que levam as top 8 ao WTA Finals.

O próximo confronto da dupla será nesta sexta-feira, contra a ucraniana Yulia Starodubtseva e a tcheca Anastasia Detiuc, pela segunda rodada do Roland Garros. O horário da partida ainda não foi definido.