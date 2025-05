Líder da Série D, Portuguesa completa 10 jogos seguidos balançando as redes

A Portuguesa vive um momento especial no setor ofensivo. Já são dez jogos consecutivos marcando gols, uma sequência que explica a liderança do Grupo A6 na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe soma uma média de dois gols por partida na competição.

Camisa 10, capitão e artilheiro do clube na temporada, com sete gols marcados, quatro deles na Série D, Cristiano é um dos protagonistas da boa fase ofensiva.

"A Portuguesa é um time que joga para frente, que busca o gol o tempo todo. Nosso trabalho no dia a dia é voltado para isso: movimentação, finalização, intensidade no ataque. A gente entra em campo com esse objetivo. Isso é treinado, incentivado e tem dado resultado. Nosso grupo acredita muito na força ofensiva que tem", destacou o meia.