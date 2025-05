Juiz aprova pedido de ordem de restrição e obriga BJ Penn a se manter afastado da mãe

A cada dia que passa, a vida pessoal de BJ Penn parece ficar ainda mais turbulenta. Após ser preso no último domingo (25) no Havaí e dias depois ver sua própria mãe abrir um pedido de ordem de restrição contra ele, o ex-campeão e membro do Hall da Fama do UFC sofreu uma derrota judicial. Isso porque o Tribunal acatou o desejo de Lorraine Shin - obrigando o ex-lutador de MMA a se manter afastado de sua matriarca temporariamente, por ao menos 180 dias.

O juiz Jeffrey Ng, responsável por conduzir o caso, aprovou a ordem de restrição temporária que, de acordo com registros judiciais online obtidos pelo site 'MMA Fighting', foi entregue a BJ Penn ainda na terça-feira. Com o caso ainda em aberto, o veterano deverá comparecer ao Tribunal no dia 10 de junho para participar de uma audiência completa sobre o assunto.

Detalhes da ordem de restrição

Enquanto estiver em vigor, a ordem de restrição temporária de seis meses impede BJ Penn de ficar a menos de 30 metros de distância de sua mãe. Além disso, o ex-campeão do UFC também não pode ficar a menos de 90 metros de distância de qualquer lugar onde Lorraine Shin resida ou trabalhe.

Além da distância física, BJ Penn está proibido de "contatar, escrever, telefonar ou contatar eletronicamente" sua mãe ou qualquer pessoa que more com ela durante o período de 180 dias. Caso descumpra a ordem de restrição, o Hall da Fama do Ultimate responderá judicialmente por contravenção podendo, inclusive, receber uma pena de até um ano de prisão e uma multa de mil dólares (R$ 5,7 mil).

Relembre o caso

Lorraine Shin, mãe do ex-campeão do UFC BJ Penn, entrou com um pedido de ordem de restrição contra o filho, alegando sofrer "abuso psicológico extremo". A solicitação foi feita em meio a um período turbulento na vida do ex-lutador, que foi preso no último domingo, no Havaí, após um incidente doméstico envolvendo contato físico ofensivo contra um familiar. Detido em casa, o havaiano de 46 anos foi liberado após o pagamento de uma fiança.

Lorraine afirma que o filho tem apresentado comportamento paranoico e agressivo nos últimos meses - chegando a alegar que ela seria uma impostora que matou sua verdadeira mãe para assumir sua identidade. Paralelamente, o ex-campeão vem publicando vídeos nas redes sociais em que acusa familiares e figuras públicas de serem impostores enviados por agentes do governo com o objetivo de tomar controle de sua herança.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok