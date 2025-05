Yamal multiplica salário por 10 e será o mais bem pago do Barça, diz jornal

Lamine Yamal renovou contrato com o Barcelona até 2031 e terá aumento astronômico no clube catalão.

O que aconteceu

A joia do Barça poderá receber até 40 milhões de euros (cerca de R$ 257 milhões) por ano caso bata as metas estipuladas no contrato. O valor inclui salário, bônus e as luvas pela renovação. As informações são do site americano The Athletic.

O salário fixo é de 30 milhões de euros (R$ 193 milhões) ao ano. O valor representa dez vezes o que ele recebia no contrato anterior, que era de 'apenas' 3 milhões de euros por temporada.

O aumento faz de Yamal o jogador mais bem pago do Barcelona. Ele supera o polonês Robert Lewandowski, que recebe cerca de 36 milhões de euros por ano, cerca de R$ 232 milhões.

O The Athletic conta também que Yamal fez exigências no novo contrato. Ele pediu, por exemplo, maior protagonismo nas cobranças de falta e de pênalti.

Visita a Neymar

O site vinculado ao NY Times revelou ainda que Yamal tem planos de vir para o Brasil nas férias. A ideia é encontrar com Neymar, seu ídolo de infância.