Joia da base, Ryan Francisco será titular do São Paulo contra o Bahia de Rogério Ceni

Ryan Francisco terá uma grande oportunidade para mostrar seu futebol no próximo sábado. O jovem atacante revelado pelas categorias de base do São Paulo será titular no confronto com o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Ryan Francisco teve uma rápida ascensão ao profissional após se destacar na Copinha deste ano, sendo não só campeão, mas também o craque do torneio. Mas, desde então, o atacante teve poucas oportunidades para se desenvolver dentro de campo, vendo outros garotos recém-promovidos, como Lucas Ferreira e Alves ganharem muito mais espaço no time principal, embora não tenham se destacado tanto quanto ele na equipe sub-20.

"Me parece um jogador que está em crescimento, está aportando muito com minutos que vamos dando para ele. Agora contra o Bahia vai ter outro jogo como titular. Olha que boa notícia estou lhe dando. Já jogou contra o Ceará e agora vai jogar contra o Bahia. Espero que se Ryan jogar mal algum jogo, a gente apoie ele. Porque é um jogador de 18, 19 anos", comentou Zubeldía.

Alves, por exemplo, soma 15 jogos pelo São Paulo, nove deles como titular. Lucas Ferreira, por sua vez, acumula 20 partidas, 11 como titular. Já Ryan Francisco tem 12 jogos, mas em apenas duas oportunidades começou jogando. Em todas as outas ocasiões o garoto saiu do banco de reservas.

O número de chances menor em comparação com Lucas Ferreira ou Alves tem um motivo. Ryan Francisco disputa posição com Calleri e André Silva. O primeiro é ídolo do São Paulo e considerado titular absoluto da equipe quando saudável. Já o segundo é o substituo direto do argentino.

Calleri, entretanto, se lesionou e teve de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Assim, Ryan Francisco passou a ser o substituto direto de André Silva, novo titular no ataque do São Paulo graças à ausência do camisa 9. Agora, é hora de o jovem revelado em Cotia aproveitar esse período para mostrar a Zubeldía que tem condições de brigar de igual para igual com as outras opções no elenco para a vaga de centroavante, apesar da pouca experiência.