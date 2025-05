Jogo mental? Jon Jones inclui Tom Aspinall em "time dos sonhos" do MMA

Assim como Anthony Smith já havia sugerido, Jon Jones pode estar fazendo uma espécie de 'jogo mental' com Tom Aspinall. Essa, talvez, seja a única explicação para que, depois de muitas declarações minimizando a importância de um combate entre eles para o seu legado, o campeão peso-pesado do UFC tenha decidido incluir o rival inglês no seu 'time dos sonhos' do MMA.

Tudo começou com uma publicação no 'Instagram' do perfil oficial do evento 'Dirty Boxing Championship' - que tem como um dos sócios o próprio 'Bones' (veja abaixo ou clique aqui). Nela, os fãs são convidados a participarem de uma brincadeira na qual, com 10 dólares, você precisa montar um 'time dos sonhos', ao escolher entre nove lutadores elencados na arte, que estão separados por faixa de preço - 2, 3 e 5 dólares.

Na sessão de comentários da postagem, Jones respondeu com uma equipe formada por Yoel Romero (5 dólares), Alex Poatan (3 dólares) e Tom Aspinall (2 dólares). Além da escolha pelo rival inglês, o campeão também surpreendeu ao se deixar de fora da escalação, uma vez que ele estava entre as opções na coluna horizontal dos lutadores mais caros.

Jon Jones vs Tom Aspinall

O aguardado duelo entre Jon Jones e Tom Aspinall, pela unificação do título peso-pesado do UFC, se tornou uma das maiores 'novelas' do MMA mundial nos últimos tempos. Campeão linear da categoria, 'Bones', ao que tudo indica, tem dificultado as negociações para a realização do combate, citando sua falta de interesse no confronto contra o inglês e uma possível aposentadoria. Por outro lado, o dono do cinturão interino da divisão tem tentado de tudo para convencer seu rival a mudar de ideia, mas já parece estar perdendo a paciência com a demora.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dirty Boxing Championship (@dirtyboxing)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok