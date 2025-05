João Fonseca x Pierre-Hugues Herbert: veja horário e onde assistir ao jogo em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca entra em quadra, nesta quinta-feira, para enfrentar o francês Pierre-Hugues Herbert, em partida válida pela segunda rodada de Roland Garros. O confronto deve iniciar por volta das 9h (de Brasília) e será transmitido na ESPN e Disney+.

A vitória que confirmou a classificação de Fonseca para esta rodada foi diante do polonês Hubert Hurkacz, que ocupa a 28ª colocação no ranking mundial. Na ocasião, o brasileiro venceu a partida por 3 sets a 0 e avançou no torneio.

Le premier tour s'est terminé de brillante manière ce mardi Porte d'Auteuil ? Le résumé complet de la journée ?? ? Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2025

Quem vencer o duelo terá pela frente o ganhador do confronto entre 0 françês Gael Monfils e o britânico Jack Draper, atual número cinco do ranking mundial.

O Grand Slam começou no último domingo e segue até o dia 8 de junho. No lendário saibro parisiense, grandes nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Novak Djokovic disputam o título nesta edição do torneio.