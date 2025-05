Rival de Fonseca celebra jogo 'em casa', mas brasileiro gera filas em Paris

Próximo rival de João Fonseca em Roland Garros, o francês Pierre-Hugues Herbert chegou a celebrar, após bater o compatriota Benjamin Bonzi sob olhares de pouco mais de 500 pessoas, o fato de encarar um estrangeiro na 2ª fase do torneio. O problema é que o brasileiro roubou a cena tanto dentro quanto fora da Quadra 7 ontem, quando despachou Hubert Hurkacz diante de mais de 1,3 mil espectadores.

Em casa? Nem tanto...

Herbert falou sobre Fonseca enquanto o brasileiro cravava 2 sets a 0 em sua partida, que começou minutos depois na Quadra 13. O "dono da casa" elogiou o até então provável adversário e celebrou o fato de não encarar um conterrâneo na próxima fase.

Ele é um bom jogador. O fato de jogar contra um estrangeiro é algo bom para mim em Roland Garros. Não é a mesma coisa quando você está jogando contra um compatriota.

Pierre-Hugues Herbert

O problema para o francês é que Fonseca também se sente em casa em Roland Garros. Contra Hubert Hurkacz, o jovem de 18 anos contou com maior parte do apoio das arquibancadas diante de uma minoria polonesa.

Com mais de 1,3 mil pessoas, a Quadra 7 recebeu grandes filas durante a vitória do brasileiro, e o jogo chegou, inclusive, a receber uma série de "intrusos": torcedores que compraram ingressos para a Quadra Philippe Chatrier (a principal do campeonato) usaram a parte de trás das estruturas para acompanhar a sensação do tênis — não havia, no entanto, nenhum confronto sendo disputado na quadra principal no momento.

Essa foto é do meu irmão que estava assistindo o jogo do João.

Pessoal subiu na Philipe Chatrier pra poder assistir o jogo. Quadra lotada e a torcida pelo João era gigantesca. pic.twitter.com/Mhtn9i3kXp -- Teliana Pereira (@telianapereira) May 27, 2025

O fenômeno de público envolvendo Fonseca não é algo recente: no Masters de Miami, por exemplo, a organização precisou mudar o local do jogo do brasileiro contra Ugo Humbert, pela 2ª fase, para a quadra principal às pressas diante da demanda para acompanhar o jovem.