João Fonseca atribui a Guga apoio da torcida em Roland Garros

(Reuters) - O tenista brasileiro João Fonseca iniciou sua campanha no Aberto da França com uma vitória por 6-2, 6-4 e 6-2 sobre Hubert Hurkacz diante de uma multidão na quadra sete e atribuiu o grande apoio da torcida à popularidade do compatriota e ex-campeão do Grand Slam francês Gustavo Kuerten.

Todos os três títulos de Guga, ex-número um do mundo, em Grand Slams aconteceram no Aberto da França (1997, 2000 e 2001) e Fonseca, de 18 anos, disse que ele tornou o torneio mais popular entre os fãs brasileiros de tênis.

"Eu sabia que haveria muitos brasileiros aqui em Paris, muitos brasileiros morando aqui e eles vêm muito", disse Fonseca aos repórteres após sua vitória sobre Hurkacz, 30º cabeça-de-chave, na terça-feira.

"Acho que por causa do Guga, por causa da tradição, há muitos brasileiros."

Uma das estrelas em ascensão do circuito masculino, Fonseca surpreendeu o nono cabeça de chave Andrey Rublev em sua estreia na chave principal de um Grand Slam no Aberto da Austrália em janeiro e se tornou o brasileiro mais jovem a vencer um torneio ATP no Aberto da Argentina no mês seguinte.

Fonseca disse que quer se concentrar em melhorar a si mesmo em vez de se preocupar com a crescente pressão causada pelas expectativas cada vez maiores.

"Às vezes, a pressão vai aparecer. É normal. Você precisa lidar com ela", acrescentou.

Fonseca pode não ter o mesmo nível de apoio das arquibancadas na próxima rodada, na quinta-feira, quando enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert.

(Reportagem de Chiranjit Ojha, em Bengaluru)