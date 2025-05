Já eliminado, Cruzeiro empata com o Unión Santa Fé pela Sul-Americana

O Cruzeiro, já eliminado e com time alternativo, empatou com o Unión Santa Fé por 0 a 0, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Mineirão.

Desta forma, o Cabuloso terminou a competição na terceira posição do Grupo E, com cinco pontos conquistados. O Unión Santa Fé, por sua vez, aparece na lanterna da chave, com quatro unidades. O Mushuc Runa se classificou em primeiro, com 16 pontos, enquanto o Palestino avançou na segunda colocação, com nove.

O Cruzeiro, agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A Raposa tem como próximo compromisso o Palmeiras, no Mineirão. As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília) do domingo, pela 11ª rodada da principal competição do Brasil.

O jogo

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Fascendini deu uma entrada no volante Murilo e recebeu o cartão vermelho.

Já nos acréscimos da etapa complementar, Bolasie cabeceou para grande defesa do goleiro Tagliamonte.