Internacional x Bahia: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Internacional e Bahia entram em campo nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming — também disponível no UOL Play). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O duelo é decisivo e deixará uma equipe brasileira pelo caminho. O Inter é o atual vice-líder do Grupo F, com 8 pontos, um a mais que o Bahia. O Atlético Nacional, com 9 pontos, já está classificado.

O Inter quer contar com a força do Beira-Rio para conquistar a segunda vitória seguida no torneio. O Colorado conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 contra o Nacional-URU, fora de casa, na rodada passada.

Já o Bahia precisa virar a chave depois de duas derrotas seguidas na competição. A equipe comandada por Rogério Ceni vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético Nacional.

Internacional x Bahia -- Copa Libertadores