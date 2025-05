Internacional e Bahia fazem duelo direto por vaga nas oitavas da Libertadores

Quis o destino que o 'grupo da morte' da Copa Libertadores fosse definido na rodada final, em um clássico nacional. Nesta quarta-feira, a partir das 19h, Internacional e Bahia se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta e última partida da fase de grupos, em um verdadeiro clima de decisão.

Isso porque apenas um dos dois brasileiros irá carimbar a vaga nas oitavas de final. Com oito pontos, o time gaúcho aparece na vice-liderança do Grupo F e precisa de um empate para avançar. Já o Bahia, com sete, tem de vencer fora de casa.

O líder Atlético Nacional (COL) já está garantido nas oitavas, enquanto o Nacional (URU), com quatro, tenta beliscar uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Para isso, precisa vencer os colombianos e tirar um saldo de três gols do Bahia, caso o time de Salvador seja derrotado.

Do outro lado, o Bahia, que tenta retornar às oitavas de final da Libertadores após mais de 30 anos, chega para o duelo também com uma classificação tranquila sobre o Paysandu na Copa do Brasil, mas com uma derrota na bagagem por 1 a 0 para o Grêmio, pelo Brasileirão.

Após o empate com o Internacional na estreia, o Bahia engatou uma sequência de duas vitórias consecutivas, sobre Nacional e Atlético Nacional, ambas por 1 a 0, e até chegou a liderar a chave, mas acabou perdendo para os mesmos clubes nas últimas rodadas por 3 a 1 e 1 a 0, respectivamente, e agora joga pela 'vida'.

Quanto ao time que vai a campo em Porto Alegre, Rogério Ceni deve fazer apenas uma mudança em relação aos 11 iniciais que acabaram derrotados pelo Grêmio. Isso porque Jean Lucas fica a disposição para o duelo e deve retomar a vaga de Michel Araújo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

HORÁRIO - 19h.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).