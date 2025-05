Inter vira, elimina o Bahia em 'final' e avança como líder na Libertadores

O Internacional venceu o Bahia de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em "final" pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a vitória, o Colorado se classificou para as oitavas, e o Tricolor foi eliminado do torneio.

Os gols do jogo foram marcados por Vitinho e Borré, pelo Inter, e Jean Lucas, pelo Bahia. Com o resultado, o Inter chegou a 11 pontos, na primeira colocação do grupo F, enquanto o Bahia ficou em terceiro, com sete, e vai para os playoffs da Copa Sul-Americana. O segundo lugar do grupo foi do Atlético Nacional, que perdeu hoje para o lanterna Nacional.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Brasileirão: o Bahia recebe o São Paulo às 18h30 (de Brasília), no sábado, e o Inter enfrenta o Fluminense no dia seguinte, às 20h30.

Como foi o jogo

A primeira etapa do confronto foi equilibrada, com mais oportunidades do Inter e uma ótima chance perdida pelo Bahia. O Colorado teve menor posse de bola, mas finalizou por sete vezes contra o rival, duas no gol, enquanto o Tricolor não levou perigo ao goleiro Anthoni. A única chegada dos visitantes trazendo risco aos donos da casa foi um contra-ataque, em que Jean Lucas acabou finalizando na rede pelo lado de fora.

O Bahia abriu o placar, mas sofreu a virada e ficou apenas com a vaga nos playoffs para a Sul-Americana. O elenco comandado por Roger Machado buscou a vitória em casa para colocar o Inter na primeira posição do grupo F. O Tricolor conseguiu ótima chance na reta final, mas Anthoni evitou o empate dos visitantes.

Gols e destaques

O Bahia desperdiçou contra-ataque com Jean Lucas. Após escanteio cobrado pelo Inter, a bola sobrou com Cauly em velocidade. O camisa 8 encontrou o camisa 6 sozinho pela esquerda, que finalizou na marcação e o chute saiu pela linha de fundo.

E Jean Lucas se redimiu abrindo o placar! William José recebeu no meio da grande área e finalizou forte, mas Anthoni conseguiu bela defesa. No rebote, o camisa 6 do Bahia chutou, e o goleiro do Inter acabou não conseguindo segurar, aos 9 minutos da segunda etapa.

O Inter empatou dois minutos depois! Alan Patrick encontrou Bruno Henrique fazendo o pivô e tocou na ponta direita para Vitinho apenas finalizar no contrapé de Marcos Felipe, aos 11 minutos.

Virada do Inter! Wesley recebeu de Ramon na ponta esquerda e cruzou na grande área. Borré superou a marcação e cabeceou, em finalização que bateu no travessão e entrou no gol de Marcos Felipe, para colocar o Colorado na frente, aos 33 minutos.

Michel Araujo parou em Anthoni. O atacante pegou sobra dentro da grande área e finalizou forte, mas o goleiro do Colorado fez ótima defesa e espalmou para fora.

Ficha técnica

Internacional 2 x 1 Bahia

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre-RS

Data e hora: 28 de maio de 2025, às 19h

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Gols: Jean Lucas, aos 9'/2ºT, Vitinho, aos 11'/2ºT, Borré, aos 33'/2ºT

Amarelos: Wesley e Fernando (Internacional); Luciano Juba (Bahia)

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi (Ramon); Fernando e Bruno Henrique (Thiago Maia); Wesley (Ronaldo), Alan Patrick e Gustavo Prado (Vitinho); Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo) e Jean Lucas (Kayky); Everton Ribeiro (Michel Araujo), Cauly (Ademir) e Erick Pulga; Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni