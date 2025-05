'Prioridade de Memphis era o Flamengo', diz intermediário sobre negociação

Intermediário cadastrado pela CBF, Frederico Carvalho afirmou que esteve envolvido na vinda de Memphis Depay ao Brasil e que o holandês tinha o Flamengo como preferência, mas que acabou assinando com o Corinthians. Ele foi anunciado peloclube em setembro do ano passado.

A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. [Estafe de Memphis] tinha mais segurança no Flamengo, questão financeira, esportiva... Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga de quando ele veio jogar a Copa de 2014 no Brasil e ficou maluco...

Frederico Carvalho, intermediário, à Rádio Bandeirantes

Toda hora ligava gente do Corinthians, toda semana era um. Falei que que tinha uma outra situação, fui aberto, falei que eles não estavam em uma situação legal esportiva e na mídia. Eu fiz a indicação direta.

O que mais ele disse

Números pesados: "Já tinha falado sobre Memphis com o Flamengo, me perguntaram qual a situação dele. Disse que ele estava sem clube, que não iam gastar dinheiro de transferência por ele, ele não tem empresário, é o advogado que já fez contratos comigo. Aí fiz um esboço, com tempo de contrato, salário. Papo vai, papo vem, o Flamengo, que estava muito bem financeira e esportivamente, quando olhou os números, falou que estavam um pouco pesados, que ia passar um pouco o salário do Gabigol na época, Pedro, Arrascaeta, os principais jogadores."

Flamengo sem pressa, Corinthians com: "No final da conversa com o Flamengo, perguntei se eles tinham ou não interesse. Disseram que não estavam com pressa nessa situação porque ia fechar a janela e, como ele era um jogador livre, podiam fazer a operação depois. E o Corinthians toda hora ligando, e perdendo, e caso Vai de Bet, aquela coisa toda. Aí um diretor do Corinthians falou 'cara, nós acabamos de fechar patrocínio com outra bet e esse patrocínio prevê a contratação de um nome que vai fazer não só publicidade para essa empresa como para o Corinthians".