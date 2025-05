Inter busca virada, elimina o Bahia e vai às oitavas como líder do grupo

O Internacional garantiu vaga às oitavas da Libertadores. O Colorado virou sobre o Bahia por 2 a 1, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira. O Tricolor de Aço inaugurou o marcador com gol de Jean Lucas, porém, Vitinho e Borré cravaram para os gaúchos.

Diante do resultado, o Internacional terminou na liderança do Grupo F, com 11 pontos conquistados. O Bahia, que precisava de um triunfo para avançar, ficou na terceira posição, com sete unidades, e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Fecham o grupo o vice-líder Atlético Nacional-COL (9) e Nacional-URU (7).

O próximo compromisso de ambas as equipes é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), o Colorado recebe o Fluminense, no Beira-Rio, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do torneio nacional. O Bahia, por sua vez, neste sábado (31), recebe o São Paulo, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Os gols do duelo

O Bahia inaugurou o marcador aos 8 minutos do segundo tempo. Após jogada construída pela esquerda do ataque, dentro da grande área, Jean Lucas aproveitou rebote dado por Anthoni e estufou as redes.

No entanto, quatro minutos depois, aos 12, a festa do Tricolor de Aço foi interrompida, já que o Internacional deixou tudo igual no Beira-Rio. Em jogada bem construída, Bruno Henrique ajeitou para Vitinho, dentro da grande área. O jogador, pela direita, bateu cruzado e venceu o goleiro Marcos Felipe.

Aos 31 minutos, o Inter virou. Wesley cruzou para a área, Borré antecipou-se ao marcador e testou firme. A bola, antes de estufar das redes de Marcos Felipe, beijou a trave direita.