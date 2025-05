Ingressos inválidos e tentativa de trapaça dão tom em torcida chilena no RJ

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os milhares de torcedores da Universidad de Chile que vieram ao Rio de Janeiro acompanhar a partida contra o Botafogo, pela Libertadores, viveram um mix de situações no estádio Nilton Santos, com golpes de ingressos inválidos e até uma tentativa de trapaça por parte dos chilenos.

Chilenos levam golpes de ingressos inválidos

Torcedor da La U levou golpe em hotel de Copacabana ao ser convencido a comprar ingresso de setor do Botafogo Imagem: Bruno Braz / UOL

Dezenas de torcedores da La U ficaram barrados na entrada Sul após levaram um golpe. Eles foram persuadidos a comprar ingressos do setor Oeste, destinado à torcida do Botafogo. Segundo os mesmos, a situação aconteceu no hotel onde estavam hospedados.

Nos ofereceram estes ingressos no hotel onde estamos em Copacabana. Eles afirmaram que conseguiríamos entrar, mas a polícia não nos permitiu. Estamos desolados

Torcedor da La U barrado

Alguns chilenos que foram identificados previamente com ingressos de setores do Botafogo tiveram os bilhetes cancelados. A plataforma de venda, porém, estornou o dinheiro nestes casos, como pôde checar o UOL em celulares destes torcedores.

Outros deles tinham prints de QR Code inválidos. Para ingressar no estádio, era obrigatório passar por duas barreiras: a primeira mostrava o código criptografado, e a outra ficava nas catracas de biometria facial, onde os torcedores precisavam cadastrar previamente.

Uma pessoa me vendeu esse QR Code e disse que bastava eu apresentar para entrar, mas ele não foi aceito

Torcedora da La U com CR Code inválido

Chilenos também trapaceiam, e internet vira drama

Houve tentativa de golpe também por parte de torcedores da La U. Alguns chilenos passaram pelas duas barreiras e, depois, repassaram os QR Codes já validados para outros que estavam do lado de fora e que não possuíam os códigos. A tentativa, porém, não deu certo: eles foram barrados quando a máquina não reconheceu as imagens em seus celulares.

Outros tentaram furar os bloqueios, mas rapidamente acabaram contidos pela polícia e pelos seguranças particulares.

Diversos torcedores da La U esqueceram de carregar o QR Code previamente em seus celulares, o que gerou problemas. Muitos não tinham internet em seus aparelhos e não conseguiam ter acesso aos códigos.

Os chilenos, então, passaram a solicitar internet emprestada uns aos outros. Quando identificavam brasileiros que estavam trabalhando no local, faziam o mesmo.

A própria reportagem do UOL emprestou internet algumas vezes, recebendo abraços emocionados quando os torcedores obtinham êxito no acesso.

Esquenta dos chilenos em São Januário

A "Los de Abajo", principal organizada da La U, fez seu esquenta em São Januário. Ela possui aliança com torcidas do Vasco e foi recebida pelos cruzmaltinos nos arredores do estádio vascaíno, que às 19h recebeu o duelo com o Melgar, pela Copa Sul-Americana.

Muitos dos chilenos trocaram adereços e depois foram barrados na entrada do setor visitante por estarem com bonés da organizada "Força Jovem do Vasco". Eles tiveram que se desfazer do item ou dar para amigos que não conseguiram entrar no estádio botafoguense.

Perrengue na entrada gera lágrimas

Torcida da Universidad de Chile passa por pente fino na entrada do setor de visitantes do Nilton Santos Imagem: Bruno Braz / UOL

Muitos torcedores da La U passaram aperto para entrar no setor Sul. A Polícia Militar e os seguranças tentaram fazer um pente-fino para evitar penetras no acesso ao Nilton Santos.

Foi feito, então, um "funil" com grades onde apenas um torcedor por vez passava. O procedimento fez os chilenos se espremerem entre si, o que gerou pânico, principalmente, em idosos e crianças — alguns deles foram às lágrimas com o sufoco.

Apesar do perrengue e das reclamações, o UOL, no momento em que por ali esteve, não presenciou agressões por parte dos policiais, que tentavam orientar o público a dar fluxo à entrada.

Menino chora copiosamente ao ser barrado

Uma cena comovente também marcou a entrada dos chilenos: um menino que estava com seu pai foi barrado por estar sem ingresso.

Eles entendiam que o garoto poderia entrar como menor de idade. A lei da gratuidade no Rio de Janeiro prevê o acesso para menores de 12 anos. Porém, ao checar a identidade do pequeno chileno, identificou-se que ele havia completado 12 anos justamente neste mês.

De forma desesperada, pai e filho tentaram convencer a segurança a permitir a entrada, mas os funcionários do corredor de acesso foram irredutíveis, levando o menino a chorar copiosamente e desoladamente.

Na parte interna, os chilenos lotaram por completo o setor Sul. Um foco de confusão aconteceu durante o primeiro tempo, mas foi rapidamente apartado.

A noite acabou em tom de lamentação para os visitantes: a La U perdeu para o Botafogo e, com a vitória do Estudiantes no outro jogo do Grupo A, acabou eliminada da Libertadores.