Iga despacha freguesa Raducanu e vai à 3ª rodada em Roland Garros

Antes do duelo desta quarta-feira, válido pela segunda rodada de Roland Garros, Iga Swiatek e Emma Raducanu, duas campeãs de slam, haviam se enfrentado quatro vezes, e a polonesa sempre saiu vencedora em sets diretos. Não foi diferente hoje. A polonesa, tetracampeã do torneio francês, dominou a britânica, fez 6/1 e 6/2 e avançou à terceira rodada em Paris.

O triunfo desta quarta-feira foi o 23º consecutivo de Swiatek no torneio. Ela tenta se tornar a primeira mulher da Era Aberta (a partir de 1968) a conquistar Roland Garros quatro vezes seguidas. Além dos últimos tries anos, Iga levantou o troféu em Paris também em 2020.

Embora seja a atual campeã, a polonesa não é a favorita ao título para as casas de apostas - o posto pertence à atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka. Iga vem em fase ruim para os seus padrões e, pela primeira vez na carreira, chegou a Roland Garros sem conquistar um título na temporada. Na terceira rodada, ela vai enfrentar a vencedora do jogo entre a qualifier tcheca Sara Bejlek (#188 do mundo) e a romena Jaqueline Cristian (#60).

Como aconteceu

A primeira quebra veio no quarto game, com Iga atacando a esquerda de Raducanu no break point até que a britânica mandou uma bola na rede. Tomando a iniciativa na maioria dos ralis, a polonesa seguiu ditando o jogo e, com mais uma quebra no sexto game, abriu 5/1 e fechou a parcial pouco depois.

Raducanu voltou ao confirmar seu serviço no primeiro game do segundo set, mas o jogo não seguiu parelho por muito tempo. Dois games depois, com uma sequência de winners, a ex-número 1 do mundo voltou a quebrar o saque da britânica. Iga só foi ameaçada no quarto game, quando cometeu um par de duplas faltas e cedeu três break points. Ainda assim, Iga foi brilhante para se salvar e confirmar o serviço. Mais tarde, com outra quebra no sétimo game, abriu 5/2. A britânica não resistiu mais.