Ícone do boxe oferece ajuda a Ilia Topuria para duelo contra Charles do Bronx

A preparação de Ilia Topuria para a disputa do cinturão dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317 ganhou um ingrediente inesperado. Após romper com os irmãos Jorge e Agustin Climent - treinadores que o acompanharam desde o início da carreira -, o georgiano radicado na Espanha recebeu uma proposta vinda de uma das maiores lendas do boxe: Roy Jones Jr.

Ex-campeão mundial em quatro categorias e considerado um dos maiores nomes da história da nobre arte, Jones Jr. afirmou, em entrevista ao portal 'Prime Cassino', que poderia ter papel decisivo na preparação do desafiante para o confronto contra o brasileiro Charles 'do Bronx', marcado para 28 de junho, em Las Vegas (EUA), na luta principal da 'Semana Internacional da Luta'.

"Eu faria muita diferença no camp de Ilia Topuria contra Charles Oliveira, porque ensino como tirar o máximo da trocação, como permanecer firme enquanto está trocando. No MMA, você precisa sempre manter o equilíbrio, porque os caras podem atacar suas pernas. O que eu ensino seria vantajoso para qualquer um que se dedique a absorver o conteúdo de verdade", explicou o ex-pugilista

Atualmente com 56 anos, Jones tem se dedicado ao treinamento de novos talentos no boxe e acredita que seus conhecimentos podem ser bem aproveitados no MMA. Segundo ele, sua expertise vai além dos fundamentos da modalidade que o consagrou.

"Eu entendo as mecânicas de todas as lutas, não apenas do boxe. Compreendo perfeitamente o MMA e sei o que é - e o que não é - necessário para tornar alguém um lutador mais completo", acrescentou.

Outro cinturão?

Topuria chega ao UFC 317 em busca de seu segundo título na organização, após nocautear Alexander Volkanovski e conquistar o cinturão dos pesos-penas (66 kg). O duelo com Charles do Bronx marcará sua estreia na divisão dos leves, diante de um dos nomes mais experientes da categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok