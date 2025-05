Hernan: Xenofobia pegou mal, e Bobadilla tomou sermão no São Paulo

A acusação de xenofobia contra Bobadilla repercutiu negativamente no São Paulo, e o jogador tomou um "sermão" do clube, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Tricolor divulgou nota oficial sobre o caso e afirmou que o jogador vai passar por processo educativo de compliance.

O Bobadilla prestou esclarecimentos à diretoria de São Paulo, que conversou com ele. O Bobadilla falou o que disse, deu toda a explicação e aí o São Paulo tomou a decisão — não vai ter multa, não vai ser afastado, mas houve um sermão no Bobadilla.

Isso é fato, ele tomou um sermão, e o Bobadilla agora vai passar por um processo de compliance no clube, como se fosse uma empresa. Ele vai passar por processo de educação.

André Hernan

O termo compliance vém da língua inglesa e significa estar em conformidade com o cumprimento de diretrizes e regulamentos internos de uma empresa ou organização.

Segundo o colunista, o Tricolor vai dar suporte jurídico a Bobadilla, mas a atitude do paraguaio "pegou mal" no clube. A Conmebol, inclusive, já abriu processo administrativo sobre o caso.

O São Paulo vai dar todo apoio jurídico para ele nesse caso, ouviu do jogador as explicações, o que aconteceu, e aí vai correr o processo normalmente.

Claro, a nota que o São Paulo soltou explica muito o lado do jogador, da compreensão, dos fatos e tal, mas internamente não pegou bem, não.

André Hernan

Horas após ser acusado de xenofobia contra um jogador venezuelano do Talleres, Bobadilla se pronunciou sobre o caso. "Nunca quis discriminar", disse ele.

Segundo o lateral Miguel Navarro, Bobadilla o chamou de "venezuelano morto de fome". O atleta chorou em campo e também ao prestar queixa à polícia ainda no Morumbis.

