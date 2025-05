Henry Cejudo supera ex-campeão do ONE Championship em luta de grappling

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do UFC, Henry Cejudo vive um jejum de vitórias incômodo na sua carreira. Sem ter o braço erguido desde 2020, antes mesmo de abdicar do cinturão até 61 kg do Ultimate para se retirar do esporte, 'Triple C' - como o americano é conhecido - viu seu sonho de reconquistar o título após voltar da aposentadoria se afastar. Mas, na última terça-feira (27), o veterano conseguiu amenizar um pouco a má fase, ainda que parcialmente.

Isso porque, ainda que não tenha sido no MMA, Cejudo voltou a vencer. Em ação pelo evento 'Alash Pride 108', sediado no Cazaquistão, o lutador do UFC derrotou o ex-campeão peso-mosca do ONE Championship Kairat Akhmetov, em um combate de grappling. O triunfo veio na decisão dos juízes após os cinco minutos regulamentares da disputa se encerrarem.

Última dança?

Depois de abandonar a aposentadoria e voltar à ativa, Henry Cejudo sofreu três derrotas consecutivas, para Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili e Song Yadong. Com o retrospecto negativo, o veterano ocupa atualmente apenas a 9ª colocação no ranking dos galos, distante de uma possível disputa pelo título da categoria. Ainda sem novo compromisso no UFC agendado, a dúvida que fica é se o ex-campeão vai subir novamente no octógono mais famoso do mundo para uma última dança ou se, desta vez, vai pendurar as luvas de forma definitiva.

