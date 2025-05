Hall da Fama do UFC exalta Alex Poatan e critica nova geração do MMA

Em meio às transformações que o MMA sofreu nas últimas décadas, uma das maiores lendas da história do esporte acredita que ainda existem atletas que carregam o espírito combativo da "velha guarda". Em entrevista recente ao site 'MMA Fighting', o ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC Chuck Liddell elogiou o brasileiro Alex Pereira, destacando-o como um dos poucos representantes do que considera um "lutador de verdade" nos tempos atuais.

Apesar das críticas ao cenário moderno, Liddell reconhece que ainda há nomes que preservam a essência do lutador raiz - e entre eles está 'Poatan'. O paulista, que já conquistou os cinturões dos pesos-médios (84 kg) e dos meio-pesados no UFC, foi citado como um exemplo desse perfil mais combativo.

"Poatan é um dos meus favoritos, mas, claro, ele é pupilo do Glover (Teixeira). Eu gosto da forma como ele encara a luta. Ele é uma fera. Se eu tivesse que apontar um lutador de verdade hoje, acho que é o Pereira", declarou.

Novos perfis

Conhecido pelo estilo agressivo e por rivalidades marcantes com nomes como Tito Ortiz e Randy Couture, Liddell ajudou a popularizar o UFC nos anos 2000 e foi incluído no Hall da Fama da organização em 2009. Segundo o veterano, o perfil dos competidores mudou com o crescimento financeiro do esporte, o que atraiu uma nova geração ao octógono.

"Quando comecei a lutar, o teto era 150 mil por ano. Isso se você fizesse três lutas. Não era grande coisa. Você tinha caras que gostavam de lutar, era um trabalho no qual precisava continuar lutando. Você tinha lutadores puros, lutadores de verdade. Hoje ainda existem os dois, mas há mais atletas que sabem lutar. É uma mentalidade diferente. Tem caras que se dão bem, mas não considero lutadores de verdade", avaliou o ex-campeão.

Futuro

Por enquanto, o atual ex-campeão meio-pesado ainda não tem data definida para retornar ao octógono. No entanto, a tendência é que sua próxima apresentação seja uma revanche contra Magomed Ankalaev, valendo novamente o cinturão da categoria até 93 kg.

Chuck Liddell sees Alex Pereira as one of the few "real fighters" left in today's MMA:

"I like his attitude about fighting. He's a beast, man. So if I had to pick one, I guess ." pic.twitter.com/KOuV2fdHKS

- MMA Fighting (@MMAFighting) May 27, 2025

