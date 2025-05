Haliburton desequilibra, Pacers superam os Knicks e ficam a uma vitória das finais da NBA

Com uma atuação 'iluminada' de Tyrese Haliburton na noite desta terça-feira, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, o Indiana Pacers fez valer o mando de quadra e derrotou o New York Knicks por 130 a 121, em partida válida pelas finais da Conferência Leste da NBA. Diante da vantagem de 3 a 1 na série de playoffs, a equipe fica agora a uma vitória para chegar à decisão da competição.

O destaque da noite ficou por conta de Haliburton. Cestinha do duelo com 32 pontos, ele finalizou a partida com cinco cestas triplas. E ainda teve mais. Com 12 rebotes e 15 assistências, ele garantiu mais um "triple-double" para o currículo.

Inspirado pela presença do pai nas tribunas da arena, o atleta atingiu marcas importantes. Ao lado de Nikola Jokic e Oscar Robertson, ele fecha a seleta lista de jogadores que têm mais de 30 pontos, 15 assistências e 10 rebotes em um confronto de playoff.

Além disso, na vitória desta terça-feira à noite sobre os Knicks, o atleta se tornou o primeiro nome da história da franquia de Indiana a contabilizar mais de um "triple-double" em séries decisivas na NBA.

"Vou analisar isso mais tarde. Para mim, o importante é vencer. Queria mostrar que conseguia reagir quando estava pressionado e meu time 'contra a parede'. Senti que decepcionei a equipe no jogo 3 e, por isso, esse duelo era tão importante para mim. Reagimos da maneira certa", afirmou.

O companheiro Pascal Siakam também foi importante no triunfo ao anotar 30 pontos. Em um encontro marcado pelo equilíbrio, a vitória foi garantida com uma cesta de Mathurim no finalzinho.

Apesar do revés, os Knicks cumpriram um bom desempenho em quadra. Jalen Brunson foi o maior pontuador da equipe (31), enquanto Karl-Anthony Towns anotou 24 pontos e pegou 12 rebotes.

Precisando de uma reação urgente no próximo embate, marcado para esta quinta-feira, no Madison Square Garden, Towns fez uma cobrança pública a todo o time após a derrota neste jogo 4.

"Todos nós temos de evoluir e melhorar como equipe. É uma pena não termos encontrado uma solução para vencer o jogo esta noite. Mas já revertemos situações como essa e vamos ter de fazer novamente", declarou o pivô.