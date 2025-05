Garoto invade o campo, dribla seguranças e 'agarra' Neymar em amistoso do Santos

Um jovem invadiu o campo e correu para abraçar Neymar nesta quinta-feira, na derrota do Santos por 3 a 1 para o RB Leipzig, da Alemanha, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

O garoto saiu do setor Oeste, destinado à torcida do clube alemão, atravessou todo o campo, driblou a segurança e pulou nos braços do meia-atacante do Peixe.

A Polícia Militar entrou em ação e retirou o jovem do gramado.

No fim do jogo, quando os jogadores de ambas as equipes estavam se cumprimentando no círculo central, outro homem invadiu o campo. Desta vez, contudo, os seguranças conseguiram impedir o encontro com Neymar.

O jogador de 33 anos foi titular jogando pela primeira vez desde 16 abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa. O meia-atacante foi acionado nos últimos dois jogos oficiais do clube paulista, mas em ambos entrou no decorrer do segundo tempo.

Neymar foi um dos grandes atrativos do amistoso desta noite. O camisa 10 ficou em campo por 45 minutos e foi sacado pelo técnico Cleber Xavier no intervalo.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).