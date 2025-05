Força como mandante é trunfo do Fluminense contra Once Caldas

O Fluminense precisa de uma vitória diante do Once Caldas, nesta quinta-feira, no Maracanã, para avançar direto às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O desempenho recente do clube carioca como mandante reforça a confiança por um resultado positivo.

Nos últimos 8 jogos em casa, o Fluminense obteve 7 vitórias e 1 empate, com um aproveitamento de 91,6%. O único tropeço nesta sequência foi o empate contra o Vitória, pelo Brasileirão, no dia 20 de abril.

O Fluminense não perde como mandante desde o clássico contra o Flamengo, no dia 20 de março. Na ocasião, o Tricolor acabou superado por 2 a 1 no duelo de ida da final do Campeonato Carioca - foi o único revés em casa na temporada.

Relembre os últimos 8 jogos como mandante do Fluminense

24.05.25



Fluminense 2 x 1 Vasco

14/05/25



Fluminense 2 x 0 Unión Española

03/05/25



Fluminense 2 x 1 Sport

29/04/25



Fluminense 1 x 0 Aparecidense

20/04/25



Fluminense 1 x 1 Vitória

13/04/25



Fluminense 1 x 0 Santos

10/04/25



Fluminense 5 x 0 San Jose

06.04.25



Fluminense 2 x 1 Red Bull Bragantino.