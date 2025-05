Fluminense x Once Caldas: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Sul-Americana

Só a vitória interessa ao Fluminense no duelo contra o Once Caldas da Colômbia pela última rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O time colombiano lidera a chave com 12 pontos, dois a mais que o Tricolor.

Diante desta situação, o Once Caldas se garante nas oitavas de final com um empate. Já ao Fluminense, apenas a vitória interessa. Do contrário, terá que disputar a repescagem contra um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Na outra partida do grupo, no mesmo horário, Unión Española, lanterna com dois pontos, e San José da Bolívia, que soma quatro pontos, cumprem tabela no Chile.

ONDE ASSISTIR: o duelo entre Fluminense e Once Caldas terá transmissão exclusiva pelo Paramount+ (Streaming).

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, espera uma verdadeira guerra e convocou os torcedores.

"Precisamos estar cientes de que vamos para uma verdadeira guerra e que a nossa torcida precisa lotar o Maracanã, como fez na conquista da Copa Libertadores. Quando os nossos torcedores gritam eles conseguem colocar fogo no estádio e incendiar a nossa equipe. Portanto, contamos com este apoio", afirmou o treinador.

Apesar de muitos jogadores entregues ao departamento médicos, como os atacantes Germán Cano e Agustín Canobbio, Renato não "ganhou" novos problemas para este jogo e vai manter a base que venceu o Vasco por 2 a 1 no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor aparece na quinta posição com 17 pontos.

Pelo lado do Once Caldas, o técnico Hernán Darío Herrera deu o tom do confronto. "Para nós não é um jogo comum e sim a possibilidade de seguir pensando em um título histórico para o clube", disse.

No fim de semana, o Once Caldas venceu o Deportivo Cali por 1 a 0 e se classificou para os quadrangulares finais do Campeonato Colombiano. Para o duelo com o Fluminense, o treinador vai manter a base que venceu o San José na rodada passada por 2 a 1.

Preparação concluída e tudo pronto pra decisão! AMANHÃ TEM FLUMINENSE! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/qWZgQeoPdJ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 28, 2025

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-BRA X ONCE CALDAS-COL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de maio de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (Argentina)



Assistentes: Cristian Navarro (Argentina) e Pablo González (Argentina)



VAR: Silvio Trucco (Argentina)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Keno e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho

ONCE CALDAS: James Aguirre, David Cuesta, Jorge Cardona, Jerson Malagón e Juan Pablo Patiño; Iván Rojas, Mateo García, Alejandro García, Michael Barrios e Mateo Zuleta; Dayro Moreno



Técnico: Hernán Darío Herrera