Fla sofre, mas vence Táchira e avança em 2º sob olhares de Ancelotti e Vini

Do UOL, no Rio de Janeiro

Foi sofrido, suado, dramático, mas o Flamengo conseguiu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores com a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira diante de mais de 66 mil pessoas no Maracanã, que vaiaram ao fim do jogo.

Passou em segundo - Por pouco o Rubro-Negro não avançou em primeiro no Grupo C. LDU, Fla e Central Córdoba terminaram com os mesmos 11 pontos, mas os equatorianos garantiram a liderança no saldo de gols. Já os argentinos ficaram em terceiro nos critérios de desempate e foram eliminados.

José Boto, Carlo Ancelotti e Vini Jr durante jogo do Flamengo no Maracanã Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Ancelotti na área! — Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti assistiu a partida no Maracanã. O treinador ficou na cabine da Flu TV acompanhado do diretor Rodrigo Caetano e de outros funcionários da CBF. Ele ganhou uma camisa do Flamengo das mãos do diretor de futebol, José Boto. Ontem o italiano já havia assistido a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Universidad do Chile, no Nilton Santos.

Vini Jr vai ao encontro de Ancelotti — Outro que estava no Maracanã era Vini Jr. O atacante do Real Madrid fez questão de ir até a cabine falar com seu ex-treinador no clube espanhol e lhe desejar boas-vindas na seleção brasileira.

João Gomes na arquibancada! — Quem também roubou a cena foi o volante João Gomes. Cria do Flamengo e de férias, o jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, foi para a arquibancada e ficou em meio aos populares no setor Norte, onde se localizam as organizadas.

Rossi reclama com a torcida — Uma cena inusitada aconteceu ao fim do primeiro tempo. Imediatamente após o apito do árbitro, a torcida do Flamengo direcionou uma forte vaia. Foi quando o goleiro Rossi se virou para a arquibancada e abriu os braços, claramente não concordando com a atitude dos rubro-negros.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida como se esperava. Com muita posse de bola e pressionando o adversário. Faltava, porém, contundência no terço final. O time insistiu muito nos cruzamentos e nas bolas alçadas na área, algo que o Táchira percebeu e começou a minar. Aos poucos a torcida foi ficando impaciente e os jogadores cometeram erros bobos. No fim do primeiro tempo, com o 0 a 0 no placar, o Rubro-Negro ouviu vaias.

No segundo tempo, Filipe Luís sacou Michael e colocou Bruno Henrique, que entrou bem e deu verticalidade ao time. O Flamengo seguiu pressionando e, de tanto martelar, conseguiu o gol aos 20 com o zagueiro Léo Pereira, o único entre os principais do sistema defensivo que não foi convocado para a seleção brasileira de Ancelotti.

No fim, a partida ganhou tons dramáticos. Mesmo sem qualidade técnica, o Táchira passou a assustar na base da raça e perdeu boas chances de empatar. O Fla, por sua vez, conseguiu se segurar e garantiu o mais importante, que era se classificar, apesar das vaias da torcida.

Gols e lances

Primeiro ataque — Logo com um minuto, Pedro recebeu uma bola na entrada da área e tocou para Luiz Araújo. O atacante fica de frente para Camargo, mas o goleiro fez uma boa defesa.

Por cima! - Aos 42, Luiz Araújo cobrou escanteio na segunda trave, Pedro disputou com Calzadilla e finalizou por cima do gol.

Incrível a chance perdida! — Com um minuto do segundo tempo, Bruno Henrique cruzou e encontrou Gerson livre, na altura da marca do pênalti. O camisa 8 testou, mas o goleiro do Táchira fez uma grande defesa. Que chance perdida!

Enfim, o gol do Fla! — Após tanto pressionar, o Flamengo, enfim, chegou ao gol. Luiz Araújo cobrou falta aos 20, Léo Pereira saiu de trás de marcação e escorou de primeira, explodindo o Maracanã.

FLAMENGO 1 X 0 DEPORTIVO TÁCHIRA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada da fase de grupos)

Data e hora: 28 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Auxiliares: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Keiner Jimenez (COL)

Cartões amarelos: Wesley, Arrascaeta, Luiz Araújo (FLA); Requena, Cova (DEP)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Léo Pereira, aos 20 minutos do primeiro tempo (FLA)

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Varela), Gerson (Ayrton Lucas) e Arrascaeta (Evertton Araújo); Michael (Bruno Henrique), Luiz Araújo e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Rosales, Quintero (Jean Castillo), Juan Sánchez e Acevedo; Requena (Fioravanti), Saggiomo (Zuñiga) e Calzadilla; Cova, Bryan Castillo (Cano) e Balza (Jesús Duarte). Técnico: Edgar Pérez Greco.